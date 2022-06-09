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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل القباني: المنظومة الرياضية فاشلة.. واللاعيبة بتتنفخ على الفاضي

صدى البلد

فتح وائل القباني لاعب المنتخب الوطني السابق، النار على المنظومة الرياضية المصرية بعد الخسارة من إثيوبيا بهدفين دون رد في ثاني جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.


قال القباني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المشكلة مش في المدرب، ولا في اللاعيبة، المنظومة الرياضية في مصر كلها فاشلة، بتتكلم عن لاعيبة بملايين، ومفيش ناتج، اللاعيبة بتتنفخ على الفاضي". 


أضاف: "المنتخب الوطني بلا طعم أو لون والمشكلة في منظومة الكرة المصرية بالكامل، مُنتظر ايه من دوري مش مُنتظم وناس بتحارب في بعضها وعدم تطوير اللاعبين". 


وواصل: "كل واحد بيكلمني عن الأمل يبقى بيضحك على نفسه، لازم نصحح أخطائنا الأول وإلا الأزمات هتفضل موجودة". 


وختم حديثه قائلا: "في 3 أندية بيتصارعوا على لاعيبة بأسعار خرافية، رغم إن ناتج اللاعيبة دي سلبي". 

 

مباراة مصر واثيوبيا

وفاز منتخب إثيوبيا على نظيره منتخب مصر 0/2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ملعب بينجو الدولي، بعاصمة مالاوي ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل.

سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21، وشيمس بيكلي في الدقيقة 39. 

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