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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عمر ياسين: اتحاد الكرة يستقر على رحيل إيهاب جلال عقب ودية كوريا الجنوبية

صدى البلد

أعلن الاعلامي عمر ربيع ياسين عن قرار اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بشأن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الأول .

 

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"اتحاد الكرة يستقر علي رحيل إيهاب جلال بعد مباراة كوريا الجنوبية".

 

 

كان إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني علق على خسارة المنتخب من إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

 

وقال جلال في تصريحاته عقب المباراة: "واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب، ولكنني أعترف بأننا قدمنا مباراة سيئة، خاصة في أول 45 دقيقة" .

 

وأضاف: "كنا نفقد الكرة في كثير من المواقف، وبدأنا المباراة واللاعبين يشعرون بأن اللقاء سهل" .

 

وواصل: "استقبلنا الهدفين وقمنا بإجراء التبديلات، وحدث تحسن في الأداء بعض الشئ، لكن ليس بالشكل المطلوب، فوجئت بأداء اللاعبين لم نستحق الفوز بكل تأكيد" .

 

وأشار: "المباراة للنسيان نأمل في ألا تؤثر علينا في الفترة المقبلة، لدينا مباراة ودية ثم سيكون هناك وقت أمامنا" .

 

واستكمل: "الفريق مُطالب بالفوز دائما وأنا أبحث عن الفوز وأتعامل مع كل الظروف، والدنيا لن تقف على المكسب أو الخسارة وأهم شئ أن نحاول تطوير الشكل الذي يناسب اللاعبين" .

 

وختم حديثه قائلا: "العمل الخاص بي لم أفعله بعد بسبب ضيق الوقت، وظروف المباراة لم تساعدنا".

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