مدحت شلبي: تشكيل وتغييرات إيهاب جلال افتكاسات وتأليف

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن تشكيل الذي خاض به ايهاب جلال المدير الفني للمنتخب مواجهة اثيوبيا في الجوله الثانيه للتصفيات المؤهله لكأس الأمم الأفريقية كان به العديد من الثغرات .

واضاف في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ٢ أن تشكيل و تغييرات ايهاب جلال كانت “ تأليف وافتكاسات ” مشددا أن جبهة عمر جابر كانت ثغره كبيره خاصة وأن المباراة كانت تحتاج عمر كمال عبدالواحد .

وتابع انه كان يجب الدفع بباهر المحمدي بدلا من محمود علاء خاصة وان الأخير يعاني من بطء شديد .

وتابع أن غياب حمدي فتحي عن التشكيل كان أمر مثير للدهشة مشددا أن أمام عاشور ليس بمستوي مدافع منتخب مصر خاصة في ظل تواجد مهند لاشين.

وأكمل شلبي أن تغيير مراكز الجناحين مرموش وزيزو “ اختراع غريب” من المدير الفني مؤكدا أن المباراة لم تكن بحاجة لكل هذا التأليف، والتغييرات كانت غير مبررة وخاصة مشاركة عمر كمال في مركز الظهير الأيسر في ظل تواجد كريم حافظ.

للفيديو اضغط هنا

كان إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني علق على خسارة المنتخب من إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال جلال في تصريحاته عقب المباراة: "واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب، ولكنني أعترف بأننا قدمنا مباراة سيئة، خاصة في أول 45 دقيقة" .

وأضاف: "كنا نفقد الكرة في كثير من المواقف، وبدأنا المباراة واللاعبين يشعرون بأن اللقاء سهل" .

وواصل: "استقبلنا الهدفين وقمنا بإجراء التبديلات، وحدث تحسن في الأداء بعض الشئ، لكن ليس بالشكل المطلوب، فوجئت بأداء اللاعبين لم نستحق الفوز بكل تأكيد" .

وأشار: "المباراة للنسيان نأمل في ألا تؤثر علينا في الفترة المقبلة، لدينا مباراة ودية ثم سيكون هناك وقت أمامنا" .

واستكمل: "الفريق مُطالب بالفوز دائما وأنا أبحث عن الفوز وأتعامل مع كل الظروف، والدنيا لن تقف على المكسب أو الخسارة وأهم شئ أن نحاول تطوير الشكل الذي يناسب اللاعبين" .

وختم حديثه قائلا: "العمل الخاص بي لم أفعله بعد بسبب ضيق الوقت، وظروف المباراة لم تساعدنا".