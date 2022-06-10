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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلادها.. سبب اعتزال زهرة العلا وتفاصيل أيامها الأخيرة

زهرة العلا
زهرة العلا

اليوم هو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زهرة العلا، التي كانت من أجمل نجمات السينما المصرية، وقدمت طوال مشوارها أكثر من 200 عمل فني في السينما والتلفزيون، بداية من الخمسينات وحتى نهاية التسعينات. 

ولدت زهرة العلا عام 1934، وهي من مواليد محافظة الإسكندرية وعاشت حياتها في حي محرم بك، واسمها بالكامل زهرة العلا محمد بكير رسمى. 

تعد زهرة العلا هى الرابعة من حيث الترتيب بين أشقائها حيث كان لديها خمسة شقيقات وولد، ووصل عدد أفلامها إلى 120 فيلمًا بالإضافة إلى 50 مسلسلًا تلفزيونيًا. 

زهرة العلا

زيجات زهرة العلا

تزوجت "زهرة العلا" أربعة مرات، من بينهم مرتان من أقاربها بالعائلة انتهتا بالطلاق سريعًا بسبب عملها بالفن وطموحها ورغبتها في تقديم المزيد من الأعمال بمشوارها الفني.

الثالثة في بداية حياتها الفنية حينما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار ولكن انتهى زواجهما بالانفصال عقب عام واحد.

وكانت الزيجة الرابعة والأخيرة من المخرج حسن الصيفي، وأنجبت منه ابنتين هما ''أمل'' زوجة شقيق الفنانة إلهام شاهين ومنال التي اتجهت للإخراج.

الراحلة زهرة العلا

سبب اعتزال زهرة العلا

تحدثت المخرجة منال الصيفي عن والدتها الراحلة زهرة العلا في عدة تصريحات إعلامية وصحفية، وقالت إنها كانت تحترم فنها وتقدر الجمهور، فقررت اعتزال الفن وهي على قيد الحياة بعد تدهور صحتها وإصابتها بجلطة ففضلت الابتعاد عن الأضواء ليتذكرها الجمهور على صورتها المعتادة. 

استمرت زيجة زهرة العلا والمخرج حسن الصيفي لمدة 40 عاما، حتى رحيل والد المخرجة منال الصيفي التي أشادت بالعلاقة بين والديها واستمرار الحب بينهما على مدار سنوات طويلة. 

كان آخر أفلام زهرة العلا " أر ض أرض " عام 1998، ومن قبله قدمت عدد من المسلسلات منها في بيتنا رجل، الحب والطوفان، السقوط في الهاوية. 

زهرة العلا

قررت زهرة العلا أن تعتزل التمثيل فى التسعينيات حيث جاء هذا القرار بعد قيامها بأداء فريضة الحج، وكانت ترفض دخول ابنتها عالم الفن بسبب المعاناة التى تعرضت لها ولا تغرب ان تعانى ابنتها من نفس المصير. 

وعانت في أيامها الأخيرة من الشلل وتوفيت في مساء يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013، ولم تتمكن من حضور تكريمها عام 2010 في المركز الكاثوليكي بسبب مرضها. 

زهرة العلا حسن الصيفي المخرجة منال الصيفي الفنان صلاح ذو الفقار السينما المصرية

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