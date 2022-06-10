إياد نصار: مقدرتش أمسك نفسي من الضحك بلوكيشين المزاريطة.. والجماعة ساهم في نضوجي

حل الفنان إياد نصار، ضيفا علي الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء دى إم سى، والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن أحدث أعماله الفنية ومشاركته في مهرجان المزاريطة بمسلسل الكبير أوي.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز تصريحات الفنان:

إياد نصار:مقدرتش أمسك نفسي من الضحك داخل لوكيشن المزاريطة

وكشف الفنان إياد نصار عن كواليس مشهده في حلقات مهرجان المزاريطة في مسلسل الكبير أوي 6 حيث أكد أنها تجربة حلوة وبمجرد دخوله اللوكيشن لم يمسك نفسه من الضحك.



اياد نصار: صعوبات المهنة لاتنتهي ولابد من المغامرة

وأكمل:" لابد من المغامرة وممكن اندم في المغامرة في الحياة لكن في الشغل بتعلم مش بندم، مردفا:" صعوبات المهنة لا تنتهى أبدا".

اياد نصار: تجسيدي شخصية حسن البنا ساهم في نضوجي الفني

وقال اياد نصار:" عندما اختارنى المرحوم وحيد حامد في "الجماعة" في دور حسن البنا ساهم في عملية النضوج الفني بالنسبة لي ، أكيد لم أصل إلى المرحلة التي أتمناها ولكن مهم جدا من يلتفون حولك في رحلتك".



إياد نصار: مهرجان المزاريطة بذل فيه مجهود كبير جدا

وقال نصار خلال حواره بالبرنامج،:" مهرجان المزاريطة بذل فيه مجهود كبير جدا، وأنا عمرى ما عملت موقف زى اللى عملته مع هجرس في مهرجان المزاريطة واعتقد انى شخص لطيف، وحصل معايا إن في إعلامية كانت بتسألنى على عمل ما اتفرجتش عليه.

وعن حياته الشخصية وما الوظيفة التي كان من الممكن أن يشغلها لو لم يكن ممثلا، قال نصار،:" لو لم أكن ممثلا ولو بعيد عن الحقل الفني كنت هشتغل في العقارات والبناء والحاجات دى، متابعا:" كان من الممكن أن أكون مؤلفا".