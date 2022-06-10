انطلاق برنامج ندوات التعليم الصحي الصيفي للأطفال بمساجد سيناء



أكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام ، محافظة شمال سيناء، انطلاق برنامج ندوات " التعليم الصحي " بالبرنامج الصيفي للأطفال بمساجد المحافظة تحت شعار "جيل بكره يكبر بصحة" بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة.

وأشار انه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف خلال الأسبوع الماضي بتنفيذ مجموعة من الندوات للتوعية بأهمية الصحة العامة .

وأوضح فتحي عثمان مسؤل التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة ، أن الهدف من المبادرة هو تعليم أطفالنا وتربيتهم صحيااا باستعراض البرنامج الصحي اليومي من أجل صحة افضل للأجيال القادمة كذلك تغيير السلوكيات الخاطئة وتعليم السلوكيات الصحية السليمة للحد من انتشار الأمراض وخصوصا أمراض الصيف.

وأعرب عثمان عن شكره وتقديره بترحيب مدير عام الدعوة الشيخ حسين البنديري للمبادرة الصحية ، وذلك بادراج برنامج التعليم الصحي للوقاية والحد من انتشار الأمراض ضمن برنامج الأوقاف لصيف ٢٠٢٢ م.

النظافة الشخصية



وقال مصطفى قبارى مسؤل التثقيف والاعلام بالإدارة الصحية ببئر العبد انه تم تنفيذ أولى الندوات التثقيفية بأهمية النظافة الشخصية بمسجد نجيلة ، وذلك من أجل الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها .

والتأكيد علي نظافة الأيدي قيل الاكل وبعده وبعد قضاء الحاجة ،وكذلك قص الأظافر ومراعاة عدم اللعب بالاصابع وعدم وضعها بالفم والأنف .

وأهمية نظافة الوجه والعينين لحمايتها من وقوف الذباب عليها ، والمحافظة على نظافة الفم والأسنان باستعمال الفرشاة والمعجون لحمايتها من التسوس الناتج عن تخمر بقايا الطعام بالفم .

والالتزام كذلك بالادوات الشخصية وعدم استعمال أدوات الغير والاهتمام بنظافة القدمين لمنع الروائح الكريهة، وعدم الاصابه بالأمراض الجلدية، والتنبيه بعدم السير حافي القدمين حتى لا يحدث جروح او دخول يرقات الطفيليات المعدية.