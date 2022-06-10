أفضل من الجاهز.. طريقة عمل البلوبيف في المنزل

البلوبيف من اللحوم التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائه من الأسواق و المحلات.. قدمت الشيف نونا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، طريقة عمل البلوبيف.



مقادير البلوبيف





كيلو لحمة مفرومة

٢ملعقة كبيرة سمنة

3ملعقة كبيرة جيلاتين بودر

2مكعب مرقة دجاج

لون أحمر جل

لاورا بودر

حبهان بودر

بهارات لحمة

بابريكا

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير البلوبيف





في ووك ساخن على النار نضع السمنة ثم نضع اللحمة المفرومة والتوابل كلها ومكعبات مرقة الدجاج ونقلب حتى تتعصج اللحمة ثم في الخلاط نضع اللحمة المعصجة ونضيف عليها اللون الأحمر والجيلاتين "مذوب في القليل من الماء" ونخلط جيداً ثم في علبة مفروشة أكياس ثلاجة مفتوحة نصب الخليط ونقفله جيداً ثم ندخله الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يتماسك ويقدم وصحتين وهنا.