عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل من الجاهز.. طريقة عمل البلوبيف في المنزل

طريقة عمل البلوبيف
طريقة عمل البلوبيف

البلوبيف من اللحوم التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائه من الأسواق و المحلات.. قدمت الشيف نونا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، طريقة عمل البلوبيف.
 

مقادير البلوبيف
 


كيلو لحمة مفرومة
٢ملعقة كبيرة سمنة
3ملعقة  كبيرة جيلاتين بودر
2مكعب مرقة دجاج
لون أحمر جل
لاورا بودر
حبهان بودر
بهارات لحمة
بابريكا
ملح
فلفل أسود 


طريقة تحضير البلوبيف



في ووك ساخن على النار نضع السمنة ثم نضع اللحمة المفرومة والتوابل كلها ومكعبات مرقة الدجاج ونقلب حتى تتعصج اللحمة ثم في الخلاط نضع اللحمة المعصجة ونضيف عليها  اللون الأحمر والجيلاتين "مذوب في القليل من الماء" ونخلط جيداً ثم في علبة مفروشة أكياس ثلاجة مفتوحة نصب الخليط ونقفله جيداً ثم ندخله الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يتماسك ويقدم وصحتين وهنا. 

البلوبيف مقادير البلوبيف طريقة تحضير البلوبيف طريقة عمل البلوبيف Food Groceries

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

لأول مرة.. علاج جديد لمرضى السرطان بنسبة فاعلية 100%| فيديو

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

درجات الحرارة تصل لـ 45 غدا .. الخروج للضرورة القصوى بهذه المحافظات

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الحواوشي بالعيش الشامي

طريقة عمل كرات البطاطس بحشو الجبنة أو البسطرمة

ترشيحاتنا

السعودية تكشف حقيقة إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة في البطاقة

عاوزين وزراء جدد يا ريس .. مصطفى بكري للحكومة: عمرك الافتراضي انتهى

مصطفى بكري: القادم أسوأ واللي يقول إننا في جنة مبيفهمش.. فيديو

بيان عاجل في البرلمان للمطالبة بإقالة اتحاد الكرة: ضعيف ومرتعش

بعد تجنيسه.. محمد الشوربجي يهزم بطل مصر ويصعد لنهائي بطولة موريشيوس للإسكواش

الكل ينقلب على شاكيرا.. جينيفر لوبيز: الغناء معها أسوأ فكرة في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

بتاخد مصروف 3 آلاف جنيه في الأسبوع.. قصة يارا دلوعة بابي

مشكلات في الجهاز الهضمي.. تعرف على أضرار تناول الخيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ