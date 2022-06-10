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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

صدى البلد

بعد أن اسدل الستار على قضية الممثل جوني ديب والممثلة أمبر هيرد، وما حققاه من متابعة ملايين المعجبين حول العالم، جاء الدور على ثنائي من المع نجوم السينما الأمريكية، للسير على خطى ديب وهيرد، وهما براد بيت وأميرة القلوب أنجلينا جولي، حيث اتهم «بيت» طليقته «أنجلينا جولي» بأنها قصدت إيذاءه، من خلال بيعها اسهمها في حقل كرمة لإنتاج النبيذ يملكه النجمان في جنوب فرنسا، لأحد رجال الأعمال الروس، دون إبلاغه، رغم علمها بتعلق زوجها السابق بالنبيذ.

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براد بيت يعلن تفاصيل جديدة في قضية حقل العنب ضد أنجلينا جولي

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أنجلينا جولي تعليقا على اتهامات براد بيت: رواية كاذبة

تفاصيل أزمة براد بيت وانجلينا جولي 

رفع براد بيت دعوة قضائية، ضد زوجته السابقة انجلينا جولي، متهما إياها بأنها تعمدت إيذائه بعد بيعها حقل النبيذ "شاتو ميرافال"، بجنوب فرنسا، الى الملياردير الروسي يوري شيفلر، وهي المزرعة الفرنسية الشهيرة لزراعة العنب، وتصنيع النبيذ الوردي، خاصة وأنها كانت تعلم تعلقه الشديد بهذا الحقل.

وترجع شراكة بيت وجولي في هذا الحقل إلى عام 2011، حيث وقع الثنائي شراكة مع عائلة بيران الفرنسية المتخصصة في زراعة الكروم لإنتاج نبيذ في بلدة فال بجنوب شرق فرنسا، وقبل توقيع الشراكة، قام بيت، وأنجلينا باستئجار المزرعة، عام 2008، وتزوجا بها عام 2014، قبل طلبها الطلاق عام 2016، حيث دارت بينهما معارك قانونية طويلة، تحديدًا القضايا المتعلقة بحضانة أبنائهما الستة.

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محاكمة جديدة.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بتعمد إلحاق الضرر به

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أمبر هيرد تنوي استئناف الحكم الصادر بـ إدانتها بتشويه سمعة جوني ديب

سر تطور القضية 

كان بيت قد رفع دعوى قضائية في فبراير الماضي، أمام محكمة لوس أنجلوس العليا، واتهم زوجته السابقة، أنها سعت إلى إلحاق الضرر به، ببيع الأسهم في شاتو ميرافال، دون العودة إليه، مخالفة الاتفاق بينهما، على أحقيته في تقرير مصير الصفقة بحكم حيازته 60% من الأسهم، وهو ما يعد بمثابة نصب بهدف الحاق الضرر به.

وجدد محامو بيت، الدعوى بزعم أن موزعي صناعة النبيذ عبروا عن قلقهم بشأن مشاركة الملياردير الروسي، في "شاتو ميرافال"، خاصة مع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما قد يعرض بيت لخسائر فادحة.

وأكدت هيئة الدفاع الخاصة بـ براد بيت، أن رجل الأعمال الروسي «يوري شيفلر»، الذي أشترى أسهم أنجلينا جولي، لديه علاقات شخصية مع أفراد من الدائرة المقربة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، وهذا ما يشكل خطرًا دوليًا كبيرًا على مبيعات نبيذ ميرافال.

شاتو ميرافال

بدأ اهتمام "بيت" و"أنجلينا" بالمزرعة الشهيرة بصناعة النبيذ، عام 2008، إذ قاما باستئجارها لمدة 4 سنوات، ونجحا في شرائها مقابل 60 مليون دولار تقريبا، حيث تبلغ مساحتها 1200 فدان، وصممت مبانيها التي تعود إلى القرن 17، على الطراز الروماني، وتضم كنيسة صغيرة، تزوج بها الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت.

وتضم المزرعة منزل مكون من 35 غرفة، ومنتجع صحي، وصالة ألعاب رياضية، وحمامات سباحة داخلية وخارجية، ومسرحًا منزليًا وغرفة ألعاب فيديو، إلى جانب ساحة سباق للدراجات، ومنصة هبوط وإقلاع طائرات هليكوبتر.

وإلى جانب المنزل، تضم أيضا مزارع العنب والزيتون، وغابات الصنوبر، وبحيرات مائية.

جونى ديب آمبر هيرد براد بيت انجلينا جولى شاتو ميرافال يوري شيفلر

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