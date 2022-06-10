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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا : تعيين 490 شابا بالقطاع الخاص.. والتفتيش على 352 منشأة

تعيين 490 شاباً وفتاة
تعيين 490 شاباً وفتاة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية القوي العاملة بالمحافظة تواصل العمل للحد من مشكلة البطالة، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة الغير منتظمة وغيرها من القطاعات.

واستعرض محافظ المنيا تقريرا لمديرية القوى العاملة حول جهود المديرية، خلال شهر مايو الماضي، حيث أوضح وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوى العاملة، أنه تم تعيين 490 شاباً وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر مايو الماضي.
 

كما نفذت المديرية دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة، بالإضافة إلى استخراج 606 شهادة قياس مستوى مهارة و606 رخصة مزاولة حرفة، وفى مجال السلامة المهنية، تم التفتيش على 352 منشأة فضلا عن القيام بـ 9 حملات تفتيشية، أسفرت عن تحرير 138 محضرا  للمنشآت المخالفة، وعمل 26غلق إداري، وعقد 18 ندوة توعية، فضلا عن فحص 34 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وأضاف، أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 2384 منشأة يعمل بها 6490 عاملا أسفرت عن تحرير 29 محضراً، وعمل 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 34 شكوى عمالية، أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم التفتيش والمتابعة على 180 منشأة.
 

المنيا البطالة القطاع الخاص مديرية القوى العاملة محافظ المنيا

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