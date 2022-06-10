وزير الأوقاف: البرنامج الصيفي للطفل يمثل ملاذا آمنا ومتنفسا طبيعيا لهم

خلال اجتماعه بقيادات الدعوة بالمنوفية..

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة المنوفية اليوم الجمعة 10 يونيو 2022م بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، اللواء سالم مهنا مدير الأمن، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري، والشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية أوقاف المنوفية.

البرنامج الصيفي للطفل

وفي بداية اللقاء أعرب أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن شكره لهذه الدعوة الكريمة مهنئًا محافظ المنوفية وقيادات المحافظة وأبناء محافظة المنوفية بالعيد القومي متمنيًا للمحافظة وأهلها مزيدًا من الرقي.



وأشاد وزير الأوقاف بالمشروعات التي تجري في عموم محافظات مصر والتي يلمسها الجميع في جميع المجالات مثل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سواء في محافظة المنوفية أم في جميع محافظات الجمهورية بما لها من مردود كبير على تحسين حياة المواطنين، مؤكدًا على أهمية قضية الوعي، فالشعب المصري متدين ووطني بطبعه ومقبل على دينه بفطرته، حيث ظهر هذا جليًا عندما افتتحنا البرنامج الصيفي للطفل والذي يشهد إقبالًا غير مسبوق للالتحاق بالبرنامج، وهدفنا في هذه الفترة استعادة منظومة القيم والأخلاق الأصيلة، مؤكدًا أن القيم الإنسانية والوطنية وغيرها تتكامل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "الناسُ معادِن، خيارُهم في الجاهلِيَّةِ، خيارُهم في الإسلامِ إذا فَقُهوا"، فالعادات الأصيلة تتكامل مع الأخلاق النبيلة، ومن أهم هذه الأخلاق بر الوالدين حيث يقول رب العزة سبحانه: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربياني صَغِيراً"، فجميع الشرائع السماوية تؤكد على احترام الوالدين وعلى احترام الجار وإكرام الكبير والوفاء بالعهود والوعود وسائر القيم النبيلة.



موجهًا بقيام المزيد من المساجد بالمشاركة في البرنامج الصيفي للطفل مع اختيار الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات، حيث يريد الناس أن يعهدوا بأبنائهم إلى أيدي أمينة، و هم واثقون من أن المساجد تُمثِل ملاذًا آمنًا للأطفال ومتنفسًا طبيعيًا لهم، وأننا نهدف بالبرنامج الصيفي للأطفال إلى تحصين أطفالنا من أي اختطاف فكري، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد طباعة 20 ألف نسخة من كتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله" (صلى الله عليه وسلم) ومنه يتعلم الطفل أهمية الأدب مع سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تلك المعاني التي نريد أن نرسخها في أبنائنا.



كما أشار وزير الأوقاف إلى أن هناك مقارئ للجمهور تُعقد يوم الجمعة من كل أسبوع عصرًا، كما أعلن إلى أن الوزارة قد اتفقت مع رئيس قطاع الإذاعة على عمل مسابقة للملتحقين بالبرنامج الصيفي للأطفال بجائزة يومية قدرها 500 جنيه تحت عنوان: "نبي الهدى" والتي تُعنى بالحديث عن سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه، وهي موجهة للأطفال والشباب والنشء تحت سن 18 سنة، كما أعلن عن مسابقة أخرى تحت عنوان: "كتاب وقضية" وستكون أسبوعية بجائزة قدرها 1000 جنيه والتي تعنى بكتاب معين من تلك الكتب الهامة، كما أن هناك مسابقة ثالثة عن الحج سيتم الإعلان عنها في حينه.



وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة ستطلق في محافظة الوادي الجديد "اللقاء المفتوح" بين العلماء والمفكرين والشباب يوم الأحد المقبل، والهدف من هذه اللقاءات استرجاع واستعادة منظومة القيم والأخلاق الأصيلة وتقوية الحس الإيماني العام وحس مراقبة الله (عز وجل).



وفي كلمته ثمَّن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية دور وزير الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، مشيدًا بالدور الملموس على أرض الواقع من محاربة الفكر المتطرف، كما أعرب عن شكره لوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية على توفير كل الأراضي التي طلبتها المحافظة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف قدمت كلَّ الدعم المطلوب لإنجاح هذه المبادرة بالمحافظة.