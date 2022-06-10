على البحر.. دنيا عبد العزيز تنشر صورا جديدة من شهر العسل

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت دنيا فى إحدى المدن الساحلية علي شاطئ البحر بإطلالة صيفية جذابة خلال قضاء شهر العسل.







وتزوجت مؤخراً الفنانة دنيا عبد العزيز من المهندس مصطفى كامل، وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين والفنانين، وأحيت حفل الزفاف الراقصة الاستعراضية دينا.



يشار إلى أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز كان مشاركتها في سباق مسلسلات رمضان الماضي في مسلسل "المداح 2" برفقة الفنان حمادة هلال، بجانب مشاركتها في مسلسل "ملف سرى" بطولة الفنان هاني سلامة.