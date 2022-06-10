المنتخب الوطني يتوجه إلى سول غدا لمواجهة كوريا الجنوبية وديا

يغادر منتخب مصر الوطنى غدا السبت إلى العاصمة الكورية سول وذلك من أجل خوض مباراة ودية أمام نظيره المنتخب الكورى يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لتصفيات بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى كوت ديفوار 2023.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر الوطني إلى كوريا الجنوبية فى تمام الساعة السابعة مساء غد السبت من أجل ملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية وديا إستعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم كوت ديفوار 2023.

كان منتخب كوريا الجنوبية تعادل مع نظيره منتخب باراجواي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة وديا في إطار الإستعداد للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.



افتتح منتخب باراجواي التسجيل عن طريق ميجيل ألميرون في الدقيقتين 23 و49 بينما سجل هدفي كوريا الجنوبية سون هيونج مين في الدقيقة 66 وفي الدقيقة الأخيرة عن طريق ووه يونج جونج.

ويلتقى منتخب مصر الوطني بقيادة إيهاب جلال، مع نظيره منتخب مالاوي في إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا فى كوت ديفوار 2023، خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتلقى منتخب الفراعنة الكبار بقيادة إيهاب جلال، خسارة أمام نظيره المنتخب الإثيوبي بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وخاض منتخب مصر الوطني بقيادة إيهاب جلال جولتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم افريقيا فى كوت ديفوار 2023، حيث فاز على غينيا بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد، قبل أن يخسر من إثيوبيا 2-0 مساء أمس الخميس.

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة إيهاب جلال، مباراة ودية أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 يونيو الجاري في المباراة الودية المقرر إقامتها فى تمام الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة فى إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

ومن المقرر غياب محمد صلاح قائد منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية، بسبب معاناته من شد عضلي يحتاج إلى الراحة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الرباعي المصاب محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم.



وقال إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر عقب الهزيمة أمام إثيوبيا: "واجهنا بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب، ولكنني أعترف بأننا قدمنا مباراة سيئة، خاصة في أول 45 دقيقة" .

وأضاف: "كنا نفقد الكرة في كثير من المواقف، وبدأنا المباراة واللاعبين يشعرون بأن اللقاء سهل" .

وواصل: "استقبلنا الهدفين وقمنا بإجراء التبديلات، وحدث تحسن في الأداء بعض الشئ، لكن ليس بالشكل المطلوب، فوجئت بأداء اللاعبين لم نستحق الفوز بكل تأكيد" .

وأشار: "المباراة للنسيان نأمل في ألا تؤثر علينا في الفترة المقبلة، لدينا مباراة ودية ثم سيكون هناك وقت أمامنا" .

واستكمل: "الفريق مُطالب بالفوز دائما وأنا أبحث عن الفوز وأتعامل مع كل الظروف، والدنيا لن تقف على المكسب أو الخسارة وأهم شيء أن نحاول تطوير الشكل الذي يناسب اللاعبين" .

وختم حديثه قائلا: "العمل الخاص بي لم أفعله بعد بسبب ضيق الوقت، وظروف المباراة لم تساعدنا".