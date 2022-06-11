عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر 300 دعوى لعودة الحصص الاستيرادية ببورسعيد

بورسعيد
بورسعيد

تنظر محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود جبر نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، 300 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد، بإيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى.

وطالبت الدعاوى بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.

وتضمنت الدعاوى أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.

 

محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة محافظ بورسعيد بورسعيد الحصة الاستيرادية منطقة حرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

موضوعات متعلقة

مجلس الدولة يكلف حماية الأراضي وري الغربية بتشكيل لجنة لتحديد أملاك الدولة

القضاء الإداري يلغي توصية لشركة أسمنت بزيادة حصتها من الفحم لـ 38 ألف طن

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الشهر العقارى بأغسطس

بعد رفضها رسوم تكرار العمرة.. إلزام الحكومة رد ٩ آلاف جنيه بأمر القضاء

نظر دعوى عدم دستورية حالات التهرب من الضريبة على المبيعات 6 أغسطس

6أغسطس.. الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة إنشاء جماعة إرهابية

نظر استئناف اليوتيوبر أحمد حسن على تغريمه 20 ألف جنيه بتهمة التحرش

غدا.. الحكم في استئناف اليوتيوبر أحمد حسن على تغريمه 20 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الكاميرات رصدت اللص.. الصحفيين: خزائن النقابة مؤمنة والمبلغ المسروق عهدة موظف

توجيهات رئاسية بتفعيل التأمين الصحي الشامل فى أنحاء الجمهورية خلال 10 سنوات

قيام الليل عند المالكية .. وحكم من حمل المصحف في صلاته

بعد واقعة الفيوم.. كيف تعامل القانون مع جريمة بيع لحوم الحمير

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

نصيب.. ياسمين الخطيب تعلن رسميا انفصالها عن زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ