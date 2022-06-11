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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلي علوي لـ محمد صلاح: أكتر حد بيفرحني

ليلي علوي
ليلي علوي

نشرت  الفنانة ليلي علوي عبر صفحتها على موقع التغريدات العالمي “ توتير ” ، صورة للاعب المصري المحترف فى الخارج محمد صلاح.

وعلقت الفنانة ليلي علوي على الصورة قائلة : " "لاعب العام للاعبي PFA، أكتر حد بيفرحني"

وكان أخر أعمال الفنانة ليلي علوي هو مسلسل "دنيا تانية" وشاركها فى البطولة كل من مي سليم ، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

محمد صلاح 

ليلى علوي تخطف الأنظار من آخر حفل تكريم.. شاهد

بـ فستان أنيق.. ليلى علوي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

وكانت قد تألقت الفنانة ليلى علوي، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت الأنظار بفستان بيبي بلو، كتبت: “شكرا للمهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات على التكريم، شكرا لمعالي وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي والمنتج والمخرج مدير المهرجان مختار العجيمي”.

ليلى علوي انستجرام مصر الفنانة ليلى علوى محمد صلاح

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