هاشتاج نمرة وكايروكي في الرياض يتصدر الترند.. ومغردون: أحلى حفلة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج نمرة وكايروكي في الرياض بعد ان أحيا أمس الجمعة؛ كل من المطرب حمزة نمرة وفريق كايروكى حفلا غنائيا فى الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت التعليقات كالآتي :

وكان قد دعا المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، الفنان حمزة نمرة وفريق كايروكى لإقامة حفلات فى السعودية.

وكتب المستشار تركى آل شيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الفنان حمزة نمرة .. وفريق كايروكي جميلين جداً وسمعت لهم حاجات حلوة وادعوهم لإقامة حفلات في المملكة .. سنتواصل معكم يامبدعين .. المملكة نافذة لكل مبدع ".