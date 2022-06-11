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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شوقي علام: لدينا خبرة كبيرة لمواجهة الأفكار المتطرفة

صدى البلد

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الذي يميز مركز السلام التابع للأمانة العامة لدار الإفتاء هو الظهير الشرعي وهو لا يوجد في المراكز البحثية الأخرى، ونحن لدينا تاريخ بالازهر الشريف ودار الإفتاء وخبرة المرصد الذي تم إنشاؤه في ٢٠١٤ ولدينا ظهير شرعي تفكيكي للفكرة المتطرف. 
 

وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال لقائه ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، " أننا لدينا خبرة من نوع ثقيل لمواجهة الأفكار المتطرفة.

وأوضح أن الفتوى صمام أمان وعنصر دمار في الوقت نفسه، هي صمام امان لمن يفهم أن الفتوى بانية وليست هدامة، ونستطيع أن نقول أن المجتمع يستقر بالفتاوى الرشيدة".

وتابع  "أن الفتوى محركة ومدمره للجماعات الإرهابية،  وبناء على ذلك الفتوى في دار الإفتاء تطورت من خلال فهم دور الفتوى الحقيقي وأنه لابد أن يحقق استقرار مجتمعي وأن يبني ولا يهدم .
 

مفتى الجمهورية الأزهر الدكتور شوقي علام الازهر الشريف الافكار المتطرفة شوقي علام مفتي الجمهورية

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