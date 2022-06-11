بهاء الدين محمد يهاجم شيرين عبد الوهاب: لا تتعدي حدودك

بعد إعلان ندمها غناء ما تجرحنيش..

هاجم الشاعر بهاء الدين محمد الفنانة شيرين عبد الوهاب ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك ” بعد إعلام الاخيرة ندمها غناء ما تجرحنيش .

حيث قال بهاء الدين محمد : مش متعود أرد على أى حد . ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما إتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد ف كل كارثة يدافع عنها !!!" .



وتابع بهاء الدين محمد : وحأتكلم بإختصار جدا : المشهد الأول : ..أول يوم دخلت شيرين عبدالوهاب مكتبى كانت مع الأستاذ نصر حروس اللى هو صاحب الفضل ف تقديمها وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكى وسألها نصر بتعيطى ليه ردت علشان أنا قاعده مع الأستاذ بهاء !!!" .

واضاف بهاء الدين محمد والمشهد الثانى : رشحتها تغنى كتير بنعشق ولولا موافقة نصر إحتراما للعشرة اللى بنا ماكانتش ح تغنيها لأنها كانت موقوفه من النقابة



وتابع : المشهد الثالث .. لما فوجئت بمدير أعمالها الرجل اللى أنا بأحبه وبأحترمه لقيته بيكلمنى نيابه عنها ويقولى سمعنى الجديد وده طبعا خطأ لأن اللى بيغنى مهما كان إسمه مش المفروض يغلط غلطة زى دى !!! لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول .



واستكمل المشهد الرابع والأخير : أغنية ماتجرحنيش أنا لحد الأن مش عاجبنى غُنا شيرين مع إحترامى الكامل لصوتها وأكيد لولا الأستاذ نصر ماكانش ح يتم اللقاء . ، وماتجرحنيش من أهم أعمالى ومن حقى أدافع عنها نتاج تهور اللى غنيتها " .



واستكمل بهاء الدين محمد : وكمان لأول مرة الاقى حد بيحارب نَفسه وبيغلط ف مبدعين إشتركوا ف صناعته !!! .. وعشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانه كالعادة بس كان لازم أقولها ماتعمليش كده تانى وأنتى بتكبرى بس مش ح تعدى حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم " .