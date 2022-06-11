بعد طرحه.. برا المنهج يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

تمكن فيلم برا المنهج من بطولة ماجد الكدواني من الدخول الى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر ، عبر منصة شاهد بعد طرحه بأيام قليلة .



واحتل فيلم برا المنهج المركز السادس من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة للأعمال الأعلى مشاهدة في مصر ، حيث أحتل المركز الأول مسلسل البيت بيتي والذى يقوم ببطولته كل من كريم محمد عبد العزيز ومصطفي خاطر .



فيلم برا المنهج، يقوم ببطولته عددا من الفنانين على رأسهم ماجد الكدوانى وروبى ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى فى فترة زمنية ماضية .



ويناقش فيلم برا المنهج قضية التنمر، حيث تجسد الفنانة روبى دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.



وكانت قد طرحت منصة شاهد خلال الساعات الماضية مسلسل الثمانية ، والذى يقوم ببطولته اسر ياسين وخالد الصاوي وغادة عا\ل وريم مصطفي من تأليف تركي ال شيخ من إخراج أحمد مدحت.

تدور قصة مسلسل "الثمانية" حول قتل فتاة، حيث يبدأ حبيبها الفنان آسر ياسين ووالدها في الانتقام لها، ويظهر فيما بعد أن سبب قتلها هو والدها كعقاب له على بعض أفعاله، لتبدأ رحلة الانتقام

