ميدالية ذهبية لنادي المعاقين بشمال سيناء في سباق العدو على عجل

فاز اللاعب محمود عاطف من نادي المعاقين محافظة شمال سيناء بالميدالية الذهبية يعد حصوله على المركز الأول في سباق الـ ١٥٠٠ متر (عدو على عجل)، في بطولة كأس مصر لألعاب القوى للإعاقات الحركية المقامة بالمركز الأولمبى في المعادى بالقاهرة، خلال الفترة من 8 إلى 10 يونيو الجاري .



كما فاز أيضا بالميدالية الفضية في سباق ٥٠٠٠ متر (عدو على عجل)، اللاعب الحسين حسان حامد بالميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الخامس في سباق ١٥٠٠ متر (عدو على عجل).

تكريم الفائزين



وقال حسن صالح رئيس مجلس إدارة نادي المعاقين، أنه تم تكريم الفائزين من اللجنة البارالمبية المصرية أبطال نادي المعاقين الرياضى بشمال سيناء، لحصولهم على مراكز متقدمة ببطولة كأس مصر لألعاب القوى لذوى الإعاقات الحركية بالمركز الأولمبى بالقاهرة.



ومما يذكر أنه سبق لفرق النادي الاشتراك في البطولات المحلية والإقليمية والدولية، وحصل لاعبوه على مراكز أولى وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.