اتحاد الكرة: الأهلي تسلم لائحة بطولة إفريقيا قبل انطلاقها ولم يطلب استضافة النهائي

أكد مسئولو اتحاد الكرة إن إدارة الأهلي تسلمت لائحة بطولة دوري أبطال افريقيا قبل انطلاقها والتي تضمنت ان المباراة النهائية ستقام من مباراة واحدة على ملعب محايد على أن يتم طلب استضافته اذا رغب أي نادي في ذلك، وهو ما لم يحدث من ايا من الأندية المصرية المشاركة في البطولة وهي الأهلي والزمالك وقتها، عكس بيراميدز الذي تسلم لائحة الكونفدرالية ورغب في استضافة النهائي وخاطب اتحاد الكرة والذي قام بدوره بمخاطبة الكاف لاستضافة المباراة.

موعد مباراة الاهلي القادمة..

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع المصري بالسلوم في إطار منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر في تمام التاسعة من مساء غدا الأحد على ملعب إستاد السلام.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مباراة المصري بالسلوم فى إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر من دون اللاعبين الدوليين نظرا لمشاركة العديد من العناصر مع منتخب مصر الوطني فى تصفيات أمم إفريقيا فى كوت ديفوار 2023 إضافة إلى مشاركة الأجانب مع منتخبات بلادهم فى نفس التصفيات.

ويقود الشياطين الحمر فى مباراة المصري بالسلوم فى إطار دور الـ 32 ببطولة كأس مصر سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي لاسيما وأنه قاد تدريبات الفريق الأيام الماضية خاصة في ودية قوات الدفاع الجوي بسبب تواجد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني في بلاده ثم في المغرب لحضور دورة تدريبية تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا”.