مصدر بالزمالك: إمام عاشور سيكون جاهزا للمشاركة أمام الأهلي

بعد إصابته مع المنتخب..

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة خضوع إمام عاشور لاعب الفريق لفحوصات طبية بعد إصابته مع المنتخب المصري في مباراته أمام منتخب أثيوبيا.

وأضطر الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بقيادة إيهاب جلال لاستبعاد إمام عاشور بسبب الإصابة من القائمة التي ستخوض مباراة كوريا الجنوبية الودية، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك للإطمئنان على اللاعب، والوقوف على حجم الإصابة خاصة وأنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للأبيض، في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للزمالك أن إمام عاشور لن يتواجد في مباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر بنسبة كبيرة، وسيكون جاهزا للقاء القمة أمام الأهلي المقرر له يوم 19 يونيو الجاري.