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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابته مع المنتخب..

مصدر بالزمالك: إمام عاشور سيكون جاهزا للمشاركة أمام الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة  خضوع  إمام عاشور لاعب الفريق لفحوصات طبية بعد إصابته مع المنتخب المصري في مباراته أمام منتخب أثيوبيا.

وأضطر الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بقيادة إيهاب جلال لاستبعاد إمام عاشور بسبب الإصابة من القائمة التي ستخوض مباراة كوريا الجنوبية الودية، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك  للإطمئنان على اللاعب، والوقوف على حجم الإصابة خاصة وأنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للأبيض، في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للزمالك أن إمام عاشور لن يتواجد في مباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر بنسبة كبيرة، وسيكون جاهزا للقاء القمة أمام الأهلي المقرر له يوم 19 يونيو الجاري.

الزمالك امام عاشور المنتخب المصري إيهاب جلال كوريا الجنوبية

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