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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرحانة إني فنانة.. إلهام شاهين: أنا بحب شغلي بجنون

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أقيم أمس الجمعة 10 يونيو، حفل تكريم الفنانة إلهام شاهين، في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، بمسرح مركز الابداع في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم، من بينهم: (ماجد المصري، وفاء عامر، أمير شاهين، بشرى، ميرنا وليد)، وأخرون. 

وحرص عدد كبير من النجوم على الاحتفاء بالنجمة إلهام شاهين، مشيدين بمشوارها الفني الطويل، وبدورها أثنت عليهم وأعربت عن حبها للفن قائلة: «أنا فرحانة اني فنانة وبحب شغلي بجنون». 

تكريم إلهام شاهين 

بدأ الحفل بعرض فيديو تسجيلي عن أعمال الفنانة إلهام شاهين، وفيلم قصير تسجيلي عن مسيرتها بعنوان كيف تصنع التاريخ.. خلطة إلهام، من إخراج د. أشرف أبو النجا، والذي قدمها كسفيرة للفن العربي، وتمثيلها للفن في المحافل الدولية العربية.

وتأثرت إلهام شاهين، قبل صعودها للمسرح لتلقي التكريم، وانهمرت بالبكاء، وقال المخرج د. أشرف أبو النجا: «نجمتنا الكبيرة دمعت قبل صعودها للمسرح».

قدمت الإعلامية الكبيرة هالة سرحان، حفل تكريم الفنانة إلهام شاهين، في ملتقى القاهرة السينمائي، في ندوة عنوانها خلطة إلهام.

وأثنت هالة سرحان على تاريخ إلهام شاهين، الفني، لاسيما مؤخرا في محاربتها للفكر الداعشي الإرهابي المتطرف، من خلال فيلم بطلوع الروح، ولم تخشى محاربة الإخوان وقامت بإغلاق قناة دينية تابعة لهم.

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بالتكريم في ندوة ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، ووجهت الشكر للحضور لاسيما المخرج د. أشرف أبو النجا، والإعلامية هالة سرحان.

وقالت إلهام شاهين انها تربطها علاقة صداقة قوية بالاعلامية هالة سرحان، منذ أن كان عمرها 17 سنة، مشيرة الى أن هذه العلاقة لازالت قوية كما بدأت.

واضافت إلهام شاهين انها بالفعل تلقت تهديدات بالقتل بسبب محاربتها للإخوان والارهابيين بأعمالها الفنية، لكنها لم تخشى الموت، وكانت تخشى فقط على أسرتها وعائلتها.

قالت إلهام شاهين، إنه كان حلمها أن تقدم 100 فيلم سينمائي وقت بدايتها الفنية، وبعد بلوغها هذا العدد من الأفلام، وجدت أنه لا زالت هناك موضوعات لم تتناولها من خلال أعمالها الفنية.

وأضافت إلهام شاهين، انها لم تتردد حينما قدمت موضوع زنا المحارم، من خلال فيلم حظر تجول، لأنه قضية مهمة وشائكة في المجتمع.

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها، تعرضت لمواقف مميتة في كواليس تصوير أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنها تعرضت للحرق في مسلسل للمخرج يحيى العلمي، وشعرها اتحرق، واستعانت بباروكة بدلا منه.

وأضافت إلهام شاهين انها تعرضت للغرق في فيلم السجينتان  بسبب خطأ في تنفيذ مشهد ارتدت فيه الكلابشات الحديد ولم تقوم بارتداء كلابشات بلاستيك خلال تصوير مشهد الغرق في النيل، كما تعرضت للوقوع من الحصان في مسلسل أخر.

وأشارت إلهام شاهين ان الفن صعبا للغاية، وأن هناك اعتبار خاطئ للذين يرون أن الفنان مرفه، باعتباره يظهر في مهرجانات ومحافل عالمية، وعلقت: «الفن مش بالساهل، والحفلات التي نظهر فيها مجرد يوم وبيخلص».

قالت الفنانة إلهام شاهين، انها استخدمت ذخيرة حية خلال تصوير مسلسل بطلوع الروح، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقالت إلهام شاهين، انها افرغت 33 طلقة حقيقية في أحد المشاهد، لافتة إلى أن تصوير مشهد الجلد للفنانة منة شلبي، كان بسياط (كرباج) حقيقي، وأصيبت بجروح بسبب مشهد ذا المشهد.

استنكرت الفنانة إلهام شاهين، حالة الهجوم عليها بين الحين والآخر، خلال مواقف لها، ومنها تكريم جامعة لها.

وقالت إلهام شاهين، أنها خلال زيارتها لمدينة طشقند، لتكريمها هناك، وجدت أنهم يخبرونها بأن رئيس الدولة أقام لها حفل عشاء، وعلقت: «رئيس دولة أقام حفل عشاء على شرفي، ومستكترين عليا تكريم من الجامعة».

استنكرت الفنانة إلهام شاهين، هجوم البعض من صفحات السوشيال ميديا عليها بين الحين والآخر، مشيرة إلى أن هؤلاء لجان الكترونية موجهة يقومون بمحاربتها.

وأضافت إلهام شاهين، أنها تفاجأت بالهجوى على مسرحية المومس الفاضلة، ولم يعلموا أنها مسرحية عريقة لكاتب فرنسي وجاء لمصر وتم تكريمه.

استنكرت الفنانة إلهام شاهين، مواقف البعض من هجومهم عليها بعدما أعلنت قبل عدة أشهر عن تبرعها بأعضائها، بعد وفاتها.

وقالت إلهام شاهين، إنها اعتادت على الهجوم عليها بين الحين والآخر، وردت على المهاجمين لها، قائلة: «بيحاربوني عشان هتبرع بأعضائي، طيب ما تتبرعوا انتم كمان».

 

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