انفجار ناقلة نفط يسفر عن مصرع وإصابة 5 أشخاص شرق الهند

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب آخر بجروح خطرة إثر إنفجار ناقلة نفط بمقاطعة ناياجاره في ولاية أوديشا شرق الهند.

وقال رئيس شرطة مقاطعة ناياجاره، أليخا تشاندرا باهي - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن الحادث وقع نحو الساعة الثانية صباح اليوم السبت (بالتوقيت المحلي)، عندما اصطدمت ناقلة تحمل ديزل وبنزين قادمة من مدينة باراديب إلى مقاطعة ناياجاره/ بجدار جسر وسقطت في النهر.

وأضاف أن طاقم ناقلة أخرى اتجه لإنقاذ أفراد الناقلة الأولى، غير أن انفجارا مفاجئا وقع ليودي بحياة 4 أشخاص تم التعرف على هويتهم لاحقا، كما أدى إلى إصابة آخر بجروح خطرة تم نقله على إثرها إلى مستشفى في ولاية /بوبانيسوار/ لتلقي العلاج اللازم بعد تدهور حالته الصحة في مستشفى بمقاطعة /ناياجاره/.

