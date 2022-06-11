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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

صدى البلد

علق عباس شومان وكيل الازهر السابق على واقعة مدينة ادكو بمحافظة البحيرة، التي  تتضمن قيام بعض الأهالي بفتح بالوعة صرف صحي وأخذ الماء منها، ظنا منهم أنها تشفي الأمراض الجلدية ويتبركوا بمياه البالوعة.

تعليق عباس شومان

قال الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ووكيل الأزهر السابق، أنه إن صحت هذه واقعة التبرك بمياه المجاري في محافظة البحيرة فهي عبارة عن سفه وتخلف.

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، كل الجهات المعنية بالمحافظة، بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق بئر صرف صحي يتبرك بها بعض المواطنين، وتوعيتهم بخطورة هذا الأمر فور رصد فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من المواطنين في مدينة ادكو يستخدمون مياه الصرف بأحد آبار الصرف المجاورة للمساجد؛ بزعم أنها تشفى من الأمراض الجلدية، اعتقادا منهم أنها مياه مبروكة تشفيهم من أمراضهم.

وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو، برئاسة هشام عابدين، البئر تماما؛ عقب رفع تراكمات المياه منه؛ كونة بئر صرف غير رسمي، ولا يتصل بشبكة الصرف الصحي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

بالوعة الصرف بالوعة الصرف الصحي التبرك بمياه البالوعات عباس شومان وكيل الأزهر السابق

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حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

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