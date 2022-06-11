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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: نشاط الصين العسكري قرب تايوان استفزازي ومزعزع للاستقرار

واشنطن ترد على تهديدات
واشنطن ترد على تهديدات الصين بإعلان الحرب ضد تايوان

ندد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بنشاط الصين العسكري "الاستفزازي والمزعزع للاستقرار" قرب تايوان، وذلك بعد تهديد نظيره الصيني من أن بكين "لن تتردد في بدء حرب" إذا أعلنت الجزيرة استقلالها.

 

وقال أوستن في قمة "شانجريلا" الأمنية في سنغافورة: "نشهد إكراها متزايدا من جانب بكين، وزيادة مطردة في النشاط العسكري الاستفزازي والمزعزع للاستقرار قرب تايوان".

 

وأضاف: "موقفنا من تايوان لم يتغير. تحترم الولايات المتحدة سياسة الصين الواحدة"، لكنه شدد على ضرورة "الالتزام بالأمر الواقع حالياً".

 

وتابع أوستن: "نحن نعارض بشكل قاطع أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من أي من الجانبين.. لا نؤيد استقلال تايوان، ونؤيد بشدة حل الخلافات بين الطرفين بالطرق السلمية".

 

كما أكد على وفاء الولايات بالتزاماتها بموجب قانون العلاقات مع تايوان، بما في ذلك مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس.

 

وقال الوزير الأمريكي: "هذا يعني الحفاظ على قدرتنا على مقاومة أي استخدام للقوة أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه من شأنه أن يعرض الأمن أو النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لشعب تايوان للخطر".

 

وأكمل أوستن حديثه قائلا: نشهد خطوات متسارعة من قبل الصين لإخضاع تايوان بالقوة، لقد شهدنا ارتفاعاً كبيراً في النشاطات العسكرية المعادية للصين تجاه تايوان، وزيادة مطردة في النشاط العسكري الاستفزازي والمزعزع للاستقرار بالقرب من تايوان، لكن ما زلنا نركز على الحفاظ على السلام والاستقرار والوضع الراهن عبر مضيق تايوان".

 

وأشار إلى أن "تحركات الصين تهدد بتقويض الأمن والاستقرار والازدهار في المحيطين الهندي والهادئ.. يجب على القوى الكبرى أن تتحمل مسؤوليتها"، موضحا أن الولايات المتحدة "ستتحمل مسؤوليتها لإدارة هذه التوترات ومنعها، والسعي لتحقيق السلام والازدهار".

 

وكانت الصين حذرت  من أنها لن تتردد في بدء حرب، إذا أعلنت تايوان استقلالها، في ظل أحدث نزاع بين القوى العظمى على الجزيرة.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أطلق وزير الدفاع الصيني وي فنجي، هذا التحذير، تزامنا مع أول اجتماع مباشر له مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على هامش مؤتمر شانغريلا للأمن الدولي في سنغافورة.

وحذر الوزير الصيني نظيره الأمريكي خلال اللقاء من أنه "إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، فلن يتردد الجيش الصيني في بدء حرب مهما كان الثمن".

وتعهدت الصين بأنها سوف "تحطم أي مؤامرة تهدف إلى استقلال تايوان، وستدافع بحزم عن وحدة الوطن الأم" مشددا على أن "تايوان للصين"، حسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان.

وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعيش تحت تهديد دائم من إمكان تعرضها لغزو صيني. فيما تعتبر بكين الجزيرة جزءا من أراضيها وتعهدت ضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

وارتفع مستوى التوتر بشأن تايوان مؤخرا، عقب توغلات الطائرات الصينية المتكررة في "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية.

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