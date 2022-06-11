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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن افتتاح 15 مسجدًا الجمعة القادمة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف 15 مسجدًا الجمعة القادمة  ، منها  13  مسجدًا ما بين جديد أو إحلال وتجديد ، و مسجدان صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2021م حتى تاريخه ( 1132 ) مسجدًا ، منها (954) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (178)  مسجدًا صيانة وترميمًا .

المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة هى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. الشيناب – الجعافرة - دراو

2. أبو هندي – الرديسية 

3. آل قاسم - فارس

4. الشيخ عبد العال - إقليت

مديرية أوقاف أسيوط

5. الرحمن – المندرة - منفلوط 

6. عباد الرحمن – نجوع المعادي - البداري

مديرية أوقاف الشرقية

7. الكبير – خلوة الشرفا – مركز أبو كبير

مديرية أوقاف الفيوم

8. عباد الرحمن –كحك بحري - الشواشنة

مديرية أوقاف الغربية

9. المتولي الكبير – محلة أبو علي – المحلة الكبرى

10. الكبير – عزبة النمكي - قطور

مديرية أوقاف البحيرة

11. الخاصة الكبرى – قرية البرنوجي – مركز دمنهور

مديرية أوقاف الجيزة

12. المدينة المنورة – محور جمال عبد الناصر – بجوار واحة خطاب – 6 أكتوبر

مديرية أوقاف بني سويف

13. المزغوني – بهبشين - ناصر

🔸ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مالك الملك – الكوم الأحمر – مركز بني سويف

مديرية أوقاف الدقهلية

2. أمونة شلبي – مركز منية النصر

وزارة الأوقاف

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