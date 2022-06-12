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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات.. الصحة تعلن طرق الحصول على علاج الأمراض المعدية التي تنتقل للجنين

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة و السكان، ان  في حالة اكتشاف إصابة السيدة الحامل بـأي مـن الأمـراض المعديـة مـثـل فيـروس الالتهـاب الـكـبـدي B فيروس، و نقص المناعة البشريHIV، و البكتيريا المسببة لمرض الزهري، يتم توجيهها إلى مستشفيات الإحالة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وذلك  لتقديم الرعاية والعلاج لها والتوعية بالالتزام بمنع انتقال العدوى للطفل وفور ولادة الطفل يحصل على جرعة وقائية للمساعدة في حمايته.

وأفادت الوزارة انه يجب زيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، للاطمئنان على صحتك وصحة جنينك طوال فترة الحمل بالمجان.

و أوضحت الوزارة أن مواعيد العمل في المبادرة،  يوميًا من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ مساءً.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وزارة الصحة مبادرة رئيس الجمهورية صحة الام والجنين الأمراض المعدية وزارة الصحة و السكان رئيس الجمهورية

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