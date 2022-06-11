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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لعدم تقديم مستندات .. حفظ نزاع بين الثقافة وكفر الشيخ

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ طلب عرض النزاع القائم بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والوحدة المحلية لمدينة قلين التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بخصوص رفض الأخيرة استخراج ترخيص أعمال تجديد وإحلال لمقر بيت ثقافة قلين دون وجه حق.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن إدارة الفتوى المُختصة طلبت من الجهة الإدارية عارضة النزاع بموجب كتابها رقم (879) المؤرخ 22/11/2021م، ثم بالاستعجال رقم (934) المؤرخ 14/12/2021م، موافاتها بالمستندات والبيانات الآتية:

- مذكرة شارحة لطبيعة النزاع القائم مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين موضحًا بها سبب التضرر من قرار محافظ كفر الشيخ رقم (١٧٠٣٦) لسنة ٢٠١٨ بشأن تخصيص الأرض المقام عليها مبني قصر ثقافة قلين.

- طبيعة علاقة نادى الزمالك بالنزاع القائم بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، واللازمة لبحث الموضوع. وأنه في حال عدم موافاة الإدارة بتلك المستندات يُعد ذلك عدولا عن عرض النزاع، إلا أن الجهة عارضة النزاع نكلت عن موافاتها بالمستندات المذكورة،

وفي ضوء خلو الأوراق مما يفيد موافاة إدارةَ الفتوى المختصة بالمستندات المشار إليها؛ الأمر الذي ينبئ عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه.

الجمعيه العموميه النزاع محافظة كفر الشيخ ترخيص أعمال تجديد وإحلال تجديد وإحلال بيت ثقافة قلين

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