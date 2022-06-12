أخبار التعليم| البحوث الفلكية: الثلاثاء 21 يونيو أول وأطول أيام فصل الصيف.. عبد الغفار يكرم طالبات الجامعة الأمريكية لتطويرهن خرسانة ذاتية الإنارة تضيء الطرق ليلا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مازلنا في الربيع.. البحوث الفلكية: الثلاثاء 21 يونيو أول وأطول أيام فصل الصيف

تجتاح البلاد خلال الفترة الحالية موجة شديدة الحرارة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذى جعل أغلب الناس يعتقدون أن فصل الصيف قد بدأ ولكن بداية فصل الحقيقية ما زال أمامها 10 أيام، وما زلنا فى فصل الربيع وفقاً للحاسبات الفلكية.

تعليم أسيوط تعلن أماكن تقديم اعتذارات أعمال امتحانات الثانوية العامة



أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط ، عن تخصيص مدرسة الجلاء الابتدائية المشتركة بأسيوط "للرجال"، ومدرسة الشهيد محمد صلاح الإعدادية بنين بأسيوط "للسيدات" لتلقي طلبات الراغبين فى الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الأول ٢٠٢٢م، من يوم 14 يونيو وتستمر لمدة يومين.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة

بدأت اليوم السبت ١١ يونيو امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورعطية الطنطاوي عميد الكلية، و الدكتورة أميرة شوقي وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.



سيمنار دولي بجامعة عين شمس مع نظيرتها الألمانية أخن

عقد اليوم بجامعة عين شمس سيمنارًا دوليًا بالتعاون مع جامعة أخن الألمانية وجاء تحت عنوان "الحوار بين الشرق والغرب وفرص التلاقى" ، وجاء تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبالتعاون مع قطاع التعاون الدولي بالجامعة برئاسة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي للقطاع .

عبدالغفار يكرم طالبات الجامعة الأمريكية لتطويرهن خرسانة ذاتية الإنارة تضيء الطرق ليلاً

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دعم شباب المُبتكرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتمكينهم من تنفيذ وتطوير اختراعاتهم، جاء ذلك خلال استقبال الوزير اليوم السبت، 4 طالبات من كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتطويرهن خرسانة ذاتية الإنارة يمكنها امتصاص أشعة الشمس بالنهار والإنارة ليلًا، وذلك ضمن مشروع تخرجهن من الكلية، وذلك بمقر الوزارة.

الشراكات الدولية.. أستاذ جامعي: مدخل رئيسي لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة

قال الدكتور محمد قاسم استاذ بكلية الآداب أن التعاون الدولي يمثل محورا بالغ الأهمية في استراتيجية الجامعات المصرية ، حيث إن الجامعات تضع ضمن أولوياتها تحقيق القدرة على إتاحة تعليم عالٍ متميز، وتسعى في المقام الأول إلي التقدم في إطار تنافسي يحقق لخريجها القدرة علي النفاذ إلي أسواق العمل، إلي جانب بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية العلمية والبحثية من خلال التفاعل والتشارك الأكاديمي مع أقرانهم بكبري الجامعات العالمية.

انتهاء اختبارات ومحاكاة البيئة الفضائية بمركز تجميع وتكامل الأقمار الصناعية



اجتمع يوم الخميس الموافق 9 يونيه 2022 الدكتور محمد القوصي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والدكتور محمد عراقي، نائب الرئيس التنفيذي، والدكتور سامي شديد المشرف على المشروعات الفضائية بالجانب الصيني من معهد BISEE التابع لهيئة الفضاء الصينية المختص في بناء واختبار و تشغيل منظومة البيئة الفضائية وذلك للاحتفال بانتهاء أعمال التركيب والتشغيل و التدريب لنظام اختبارات ومحاكاه البيئة الفضائية داخل مركز التجميع والتكامل واختبار الاقمار الصناعية بمدينة الفضاء المصرية.



تقديراً لجهودهم.. ممر شرفي لتكريم معلمي المدرسة اليابانية بكفر الشيخ| صور

شهدت المدرسة المصرية اليابانية في بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لفتة كريمة من أولياء أمور تلاميذ المدرسة، بتنظيمهم ممراً شرفياً لأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وفاءً وتكريماً وتقديراً لما بذلوه مع أبنائهم خلال العام الدراسي الحالي بما يحقق التميز والنبوغ والتفوق الدراسي