سيمنار دولى بجامعة عين شمس مع نظيرتها الألمانية أخن

عقد اليوم بجامعة عين شمس سيمنارًا دوليًا بالتعاون مع جامعة أخن الألمانية وجاء تحت عنوان "الحوار بين الشرق والغرب وفرص التلاقى" ، وجاء تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبالتعاون مع قطاع التعاون الدولي بالجامعة برئاسة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي للقطاع .

رحب الدكتور أيمن صالح في كلمته بالوفد الألماني في رحاب جامعة عين شمس واستعرض تاريخ الجامعة وحجم الأنشطة التي تقوم بها وامكاناتها ومكانتها بين الجامعات المصرية و الدولية .

وأوضح أن اللقاء يشارك فيه ممثلين عن جامعة أخن الألمانية والتى تعد أحد أعرق الجامعات الألمانية المشهورة بالمجال التكنولوجي بالإضافة لشهرتها بالتاريخ والعلوم الإنسانية ، إلي جانب ممثلين لجمعية التفاهم العربى الغربى وهى أحد الجمعيات المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار الدكتور أيمن صالح إلى أن الوفد الذي زار الجامعة اليوم يمثل قطاع العلوم الإنسانية ، وأن الطرفين يستهدفون للاستماع لمحاضرات من أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب بالإضافة لطرح سبل التعاون بينهم وبين جامعة عين شمس في مجال العلوم الإنسانية على مستوى الجامعة.

وقد أعرب الجانب الألماني عن سعادته بدعوة جامعة عين شمس ووصفها بالجامعة ذات التاريخ العريق ، كما أنها تعد منارة كبيرة تضم بين جنباتها مختلف العلوم التكنولوجية و الإنسانية.

تضمن السيمنار الذى جاء تحت عنوان "الحوار بين الشرق والغرب وفرص التلاقى" أربعة أوراق علمية قدمها الأستاذ الدكتور هارالد سويرمان، أستاذ التاريخ بجامعة آخن، والدكتور كورنيليس هولسمان أستاذ علم الاجتماع بهولندا، و الدكتور طارق منصور الأستاذ بجامعة عين شمس، والدكتور سامر قنديل بكلية الآداب، وتتناول الأوراق أهمية الحوار الحضاري بين الشرق والغرب ودوره في تصحيح المفاهيم الخاطئة عند الغرب عن الشرق، وكذلك صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى، والفتح العربي لمصر وأهميته في ترسيخ العلاقات الإنسانية بين العرب والمصريين عبر التاريخ.

سيمنار دولى مع جامعة أخن الألمانية بجامعة عين شمس

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