عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح مسرح طلعت حرب بنوعية جامعة عين شمس.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يفتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ونواب رئيس الجامعة مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس يوم السبت القادم الموافق ١١من يونيو فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بحضور أسامة السيد عميد الكلية و وكلاء الكلية وذلك بعد تجديده وتطويره بأحدث تقنيات الصوت على أعلى مستوى يليق بتاريخ المسرح و جامعة عين شمس.

يأتي ذلك تحت رعاية رئيس جامعة عين شمس  الدكتور محمود المتيني ونائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة  وخدمة المجتمع  الدكتور  هشام تمراز وعميد كلية التربية الدكتور حازم راشد ووكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع الدكتور رضوان حمودة .

قامت وحدة دعم المشروع القومي لمحو الأمية بالكلية تحت إدارة الدكتور صهيب طلبة بالتعاون مع وحدة الخدمات المجتمعية تحت إدارة دكتور أحمد رفعت بتنفيذ قافلة تنموية شاملة استهدفت تقديم خدمات تنموية  شاملة لأهالي شبين القناطر محافظة القليوبية .

رئيس جامعة عين شمس: نسعي لبناء جسور المعرفة المناخية مع الباحثين الأفارقة

وتضمنت القافلة امتحانات فورية لمحو الأمية من خلال التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار  وبالتعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس تحت إدارة الدكتور إسلام السعيد.


وشارك في القافلة بدور فعال قسم الفلسفة وعلم الاجتماع من خلال الأستاذة الدكتورة نجلاء الوردانى والتي قدمت ندوة عن المشكلات الأسرية وإدارة الضغوط.

كما شارك قسم الكيمياء بإشراف الدكتور محمد عباس رئيس قسم الكيمياء والدكتور عادل  عمارة بقسم الكيمياء والدكتورة فاطمة سامى عبد السلام  بعقد ورشة عمل عن تصنيع المنظفات المنزلية.

جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس مسرح طلعت حرب المسرح و جامعة عين شمس وحدة دعم المشروع القومي اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

ترشيحاتنا

خزعبلات وجهل في ادكو.. التبرك بمياه المجاري بزعم أنها تشفى من الأمراض الجلدية.. ومحافظ البحيرة يقرر غلق بئر الصرف الصحي |فيديو

أعلى سعر للشراء الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم السبت 11-6-2022

مفتي الجمهورية : الشباب حيران بين الأفكار المغلوطة.. ونحاول تصحيح المسار

تقييم نتائج البحوث الطبية الأبرز.. تعرف علي مهام هيئة الدواء المصرية

ماذا يقرأ في صلاة الشروق بعد الفاتحة ؟.. اعرف أفضل 3 سور

قرد يثير رعب أهالي الشيخ زايد على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ