رئيس جامعة عين شمس: نسعي لبناء جسور المعرفة المناخية مع الباحثين الأفارقة

انطلق منذ قليل حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين، التي تقيمها اليوم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة ، بحضور لفيف من الوزراء وسفراء الدول الافريقية وبعض ممثلى المنظمات الدولية والاتحاد النوعى للمناخ.

اكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، هذة المبادرة اصبحت من اهم المبادرات علي مستوي القارة الافريقية موضحًا ان جامعة عين شمس تسعي دائمآ لتقدم هذه البرنامج لحشد جهود الطلاب والباحثين من الافارقة والمصريين لبناء جسور المعرفة المناخية مع المجتمع استعدادا لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 وايماناً من الكلية بأن نشر الوعي المناخي هو بداية الطريق لخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أنه تم تدريب العديد من الشاب المصرى لتأهيلهم كسفراء المناخ لتزييد ثقافة الشعب الخاصة بتغير المناخ، مؤكدًا أنه يجب على المواطن أن يتفهم التغيرات المناخية الموجودة يكون واعي بها.

واعلن الدكتور محمود المتيني، أن مصر تمثل الصوت الإفريقي في مؤتمر المناخ القادم، وبالتالي يجب تغيير الوعي وتزويده بالدول الإفريقية، حيث تم مخاطبة الاتحاد الإفريقي بالجامعات وتم عقد العديد من الشراكات وإنشاء العديد من الدورات المتميزة جدا للطلاب الأفارقة.

وقال رئيس جامعة عين شمس، إن لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية دائما الريادة والسبق في المنطقة العربية والافريقية انطلاقا من دور مصر الرائد في القضايا البيئة والمناخ، مؤكدًا إننا بهذا العمل نتحمل مسؤولية مباشرة للغاية عن اقتصادنا وكوكبنا وطريقة حياتنا.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة وتحت اشراف الدكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ، الدكتورة ريهام رفعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هالة عوض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث يسعى اتحاد الجامعات الإفريقية الممثل للاتحاد الإفريقى والاتحاد الدولى للجامعات أن ينشر ثقافة المناخ، وسوف ينظم دورة فى بداية العام الدراسى الجديد لجميع الطلاب الجدد بمشاركة من الكلية والمبادرة وبعض المؤسسات التعليمية الإفريقية.

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (1)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (2)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (3)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (4)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (5)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (6)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (7)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (8)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (1)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (2)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (3)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (4)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (5)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (6)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (7)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (8)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (9)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (10)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (11)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (12)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (13)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (14)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (15)

حفل تخريج البرنامج التدريبي لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين (16)