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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء اختبارات ومحاكاة البيئة الفضائية بمركز تجميع وتكامل الأقمار الصناعية

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

 اجتمع يوم الخميس الموافق ٩ يونيه 2022 الاستاذ الدكتور محمد القوصي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والدكتور محمد عراقي، نائب الرئيس التنفيذي، والدكتور سامي شديد المشرف على المشروعات الفضائية بالجانب الصيني من معهد BISEE  التابع لهيئة الفضاء الصينية المختص في بناء واختبار و تشغيل منظومة البيئة الفضائية وذلك للاحتفال بانتهاء أعمال التركيب والتشغيل و التدريب لنظام اختبارات ومحاكاه البيئة الفضائية داخل مركز التجميع والتكامل واختبار الاقمار الصناعية  بمدينة الفضاء المصرية.


أعرب الدكتور القوصي عن سعادته بالتعاون المثمر القائم للوفد الصيني ثم استعرض رئيس المركز المهندس تامر ضبش الاعمال التي تمت مع الجانب الصيني خلال الاربعة اشهر التى قضاها في المركز.

توقيع برتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة النهضة ببني سويف

وكذا قدم الدكتور القوصي الشكر الوافر للجانب الصيني على ما بذلوه من جهد وأعمال كخطوة مهمه في طريق الانتهاء من كافة تجهيزات مركز التجميع و التكامل والاختبار للاقمار الصناعية وأكد على استكمال التعاون ومن ثم أعرب الوفد على سعادته بالعمل مع وكالة الفضاء المصرية وقدم الشكر للجانب المصري علي التعاون وتوفير ما يلزم من تسهيلات لإنهاء الأعمال وأكدوا على حرص الفريق المصري على الاستفادة القصوى من فتره التدريب وسعادتهم باجتياز التدريب والاختبارات أثناء فترة الاعمال بالمركز  بكفاءة عالية وأخيرا قاموا بالتقاط الصور التذكارية و تبادل الهدايا معاً.
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وكالة الفضاء المصرية المشروعات الفضائية معهد BISEE هيئة الفضاء الصينية الدكتور القوصي اخبار التعليم Jobs Education

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