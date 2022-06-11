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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قصة فيديو أثار الجدل.. اعتداء وحشي على نساء بمطعم صيني

جانب من الاعتداء
جانب من الاعتداء

أثار مقطع فيديو داخل أحد المطاعم الصينية تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا وغضبا واسعا داخل الصين، نظرا لما تضمنه من اعتداء وحشي على نساء بالمطعم.. فما القصة؟.

قالت الشرطة الصينية إن تسعة أشخاص اعتقلوا في الصين بعد انتشار مقطع فيديو لهجوم وحشي شنته مجموعة من الرجال على نساء في مدينة تانغشان.

وقد أدى ذلك إلى احتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعاد الفيديو، إشعال الجدل حول العنف ضد المرأة في الصين.

بدأت الحادثة عندما وضع رجل يده على ظهر امرأة في مطعم ودفعته بعيدًا، ثم شوهد الرجل وهو يضربها قبل أن يجرها آخرون إلى الخارج ويواصلون الهجوم وهي مستلقية على الأرض، كما شوهدت مجموعة الرجال وهم يهاجمون شركائها في تناول الطعام.

وقال مسؤولون إن امرأتين دخلتا المستشفى وهما "في حالة مستقرة وليست في خطر مميت" ، بينما أصيبت امرأتان أخريان بإصابات طفيفة.

وقالت الشرطة في تانغشان بإقليم خبي الشمالي ، إنها ألقت القبض على تسعة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم اعتداءات عنيفة و "إثارة الاضطرابات".

سيطر هذا الهجوم على مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية اليوم السبت، واحتلت المراكز الستة الأولى في الموضوعات الأكثر مناقشة على موقع ويبو، كما دعا التلفزيون الحكومي إلى معاقبة المشتبه بهم بشدة.

وتساءل أحد الأشخاص: "كيف لا يزال هذا النوع من الأشياء يحدث في عام 2022؟" وكتب آخر: "أرجوكم أن تحكموا عليهم بعقوبات جنائية ولا تدعوا أي منهم يفلت من أيديهم".

الصين التواصل الاجتماعي الشرطة حادث المطاعم

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