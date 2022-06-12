حسام موافي: احتفاظ الجسم بالمياه كارثة

قال الدكتور حسام موافي ، إن الاحتفاظ بالماء في جسم الإنسان كارثة، وربنا سبحانه وتعالي خلق أربعة أعضاء لطرد الماء من الجسد، وهذه آية في كتاب الله.

وأضاف حسام موافي خلال لقائه ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة الحدث، أنه كان يقرأ كتاب طبي لمدة ٣ أشهر وعند صلاة المغرب قرأه الإمام ايه من القرآن اثناء الصلاة، بها مضمون الكتاب كامل وهى قول الله تعالي " فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ‌فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ"، وهو أن الجسم الطبيعي لا يخزن الماء.

وأوضح حسام موافي أنه اذا شرب الإنسان ماء كثيرا يقوم بإخراج بول أكثر، مشيرا إلى أن من يعاني إخراج البول مرات متعددة في اليوم قد تكون مشكله في البطن اذا كانت كميه المياه كبيرة، وأما إذا كانت كمية المياه قليلة فهو مريض بالمثانة أو البروستاتا .