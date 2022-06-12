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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعليم العالي يكرم طالبات كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية مخترعي الخرسانة المضيئة..فيديو

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛ إن بعض طالبات كلية الهندسة  بالجامعة الأمريكية قاموا بأداء ابتكاري ويوجد في جميع أنحاء مصر شباب متميزين مثل هؤلاء واليوم يتم تكريمهم ولمعرفه إن كانوا يحتاجون مساعده في أي مجال لتشجيعهم وتحفيزهم على الإنجاز والاكتشاف  .

أضاف خالد عبد الغفار في لقاء خاص في برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر مع الإعلامي عمرو أديب  ؛ أثناء أقامة حفل تكريم الطالبات أن الطالبات أضافوا مواد مشعه لقطعة خرسانة فجعلوها  تسقطب الإضاءات وتكون مضيئة ويمكن إستخدامها في الرصيف والطرق .

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛  أن هذه الفكرة ستطبق في شوارع شرم الشيخ في نوفمبر القادم  ليطلع العالم على إمكانيات  فيما يخص التغير المناخي وإستخدام الطاقة النظيفة في مصر وقدراتها على عمل أشياء بأقل إمكانيات .

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