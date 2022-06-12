عبادة سرحان: جامعة المستقبل جت في التصنيف العالمي الألف عالميا..فيديو

قال الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل ، إن هناك 4 ترتيبات متواجدة للجامعات في العالم واهمها ترتيب مؤسسة " QS " ، مؤكدا أن جامعة المستقبل خلال عام 2023 حصلت جامعة المستقبل علي ترتيب 1001 علي مستوي العالم .

وأضاف عبادة سرحان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن جامعة المستقبل حصلت علي الترتيب الرابع علي مستوي الجامعات المصرية الحكومية والأولي علي مستوي الجامعات الخاصة في مصر .

وأوضح عبادة سرحان ، إن جامعة المستقبل خلال عام 2021 حصلت علي المركز 51 علي جامعات العالم العربي ويتم اختيار الجامعات بناء علي السمعة الأكاديمية وسمعة خريجيها في سوق العمل وبحوث أعضاء هيئة التدريس العالمية .