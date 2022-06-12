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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين توجه تهديداً عسكرياً لـ أمريكا.. وتحذر: تايوان ستبقى لنا حتى الموت

صدى البلد

أكد وزير الدفاع الصيني وي فنج، اليوم الأحد، رفض بلاده الشديد للاتهامات الأمريكية والتهديدات الموجهة ضد الصين.

وقال وزير دفاع الصين في منتدى الأمن "حوار شانجريلا" في سنغافورة إن " استراتيجية الولايات المتحدة حول المحيط الهادئ ستؤدي إلى مواجهة".

وأضاف:"نمو الصين الاقتصادي لا يهدد الدول الأخرى بل يساهم في الاستقرار العالمي" وأن "الصين تلتزم بنوع جديد من العلاقات الدولية بإيجاد فرص للاقتصاد الدولي".

وتابع وي فنج أن " القوات المسلحة الصينية قوة سلام لا نسعى للهيمنة ولن نشارك في أي سباق للتسلح".

وواصل وزير الدفاع الصيني:" لا نريد إثارة أي استفزازات ولن نسمح للآخرين بالاعتداء علينا".

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وشدد وزير الدفاع الصيني على أن "تايوان كانت وستبقى صينية" وأن "تايوان شأن داخلي والصين سوف تعمل على عودتها بطريقة سلمية".

وأكمل:"سنقاتل حتى الموت ضد كل من يحاول فصل تايوان عن بكين" وأن "محاولات تغيير الواقع في تايوان وتقويض سياساتنا محكوم عليها بالفشل".

وهدد وزير الدفاع الصيني قائلا:"لن نتردد في استعمال القوة في وجه محاولات الوقوف أمام حقوقنا في تايوان".

وقال وي فنج إن "علاقات مستقرة بين الصين والولايات المتحدة أمر حيوي للأمن والسلام في العالم..والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية  وصلت إلى مفترق طرق حرج، والعلاقات بين الصين والولايات المتحدة لن تتحسن مالم تتوقف واشنطن عن التدخل في شؤوننا".

الصين تايوان وزير الدفاع الصيني وي فنج الولايات المتحدة

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