بالأسود اللامع.. دانيا البناوي تتألق في أحدث إطلالاتها

شاركت دانيا البناوي متابعيها ومحبينا بأحدث إطلالتها، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت البناوي بفستان أسود ستان، تميز بقصة رقيقة أبرزت رشاقتها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت ماكياج ملفت تناسب مع إطلالتها.

وكان قد استعاد الفنان كريم فهمي، ذكريات إجازته الصيفية في تركيا، برفقة زوجته، والأجواء الرومانسية التي جمعتهما خلال زيارتهما الأخيرة لاسطنبول.



ونشر كريم فهمي صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" توثق الأجواء الرومانسية مع زوجته دانيا البناوي وعلق قائلا "من ذكريات تركيا لما كنا في اسطنبول و كنا قاعدين في ستار ب….. ايه ده فيه ايه"



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمى فيلم "ديدو"، وشاركه البطولة كل من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحى، هدى المفتى، نور قدرى، عمر شرقى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.