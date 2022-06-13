لماذا لا تجمع صلاة الفجر.. أسرار وفضائل يغفلها الكثيرون

لماذا لا تجمع صلاة الفجر ؟.. يقترب وقت دخول صلاة الفجر ويكثر التساؤل حول فضل تلك الصلاة ولماذا لا تجمع صلاة الفجر؟، وهل يجوز جمع صلاة العشاء مع الفجر ؟، خاصة وأنه قد يعود الإنسان من عمله فينام ولا يستيقظ إلا مع دخول وقت أذان الفجر.

ومن خلال التقرير التالي نوضح لماذا لا تجمع صلاة الفجر ؟

صلاة العشاء

لماذا لا تجمع صلاة الفجر ؟

صلاة الفجر أو صلاة الصبح هي أوّل الصلوات الخمس المفروضات على جميع المسلمين، وهي صلاة جهرية تتكوّن من ركعتين مفروضة وركعتين سنة قبلها وتسمّى سنة الفجر أو ركعتا الفجر وهي سنة مؤكّدة واظب عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم-، وقد سُمّيت صلاة الفجر بهذا الاسم نسبةً إلى وقتها من الصبح الذي ينجلي فيه الظلام وينتشر الضوء في جميع الآفاق فقد سٌمّي فجرًا لانفجار الضوء وزوال العتمة والليل.

ولهذا الوقت من الليل شرف عظيم حيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنّ الله عز وجلّ يَنزل كلَ ليلة في الثُلثِ الأخير من اللّيل إلى السّماء ِالدُّنيا فيقول:«هل من داعٍ فأستجيبُ لهُ هل من سائلٍ فأعطيهُ، هل من مستغفرٍ فأغفرُ له»، حتى يطلع الفجر.

ويعد وقت الفجر من أوقات الغفلة التي يجزل فيها العطاء والثواب، فيغفل كثير من المسلمين فضل المداومة عليها وفضل ما فيها من نفحات ورحمات، وتحظى صلاة الفجر بمكانة عظيمة في الإسلام، فهي وقت مبارك يشهده المولى تبارك وتعالى وملائكته، وهو وقت عظيم ترفع فيه الأعمال والطاعات، فكيف لا وهو معجزة عظيمة أقسم بها المولى تبارك وتعالى في محكم آياته فقال تبارك وتعالى:"والفجر"، وبين عظم قرآنه فقال:" وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا".

ورداً على سؤال ورد دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز جمع أكثر من صلاة مع بعضهما في وقت واحد كجواز جمع صلاتين؟، قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجوز جمع أكثر من صلاة في وقت واحد، منوهاً أن الشرع الحنيف أباح جمع الظهر والعصر مع بعضهما في وقت الظهر أو العصر، أربع ركعات أربع ركعات.

وأشار إلى أنه يجوز كذلك جمع صلاتي المغرب مع العشاء في وقت المغرب أو وقت العشاء، بثلاث ركعات للمغرب وأربع ركعات للعشاء، موضحاً أن جمع الصلاة يكون للحاجة كأن يكون المسلم مسافر لمكان معين ويتأخر عن وقت الصلاة.

وذكر أن هذه هي الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاة، أما غير ذلك فلا يجوز كأن يجمع المسلم بين العصر والمغرب أو الصبح والظهر أو العشاء والفجر.

خصائص صلاة الفجر

ومن خصائص صلاة الفجر أنه يسن أن يقرأ المصلي فيها سورة السجدة في الركعة الأولى، وسورة الإنسان في الثانية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِـ ( الم تَنْزِيلُ ) فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ (هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ) - رواه البخاري ومسلم.

يقول مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في بيانه فضل صلاة الفجر إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إن صلاة الفجر والصلوات المكتوبة عامة تعد من مكفرات الذنوب، منوهًا بأن الله سبحانه وتعالى يغفر بها جميع الذنوب ، ولكن بأربعة شروط.



وأوضح «البحوث الإسلامية» في بيانه فضل صلاة الفجر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أن الخشوع في الصلاة وحُسن الوضوء والركوع واجتناب الكبائر يعد من مكفرات الذنوب ، فضل صلاة الفجر ، ولكنه يكفر الذنوب الصغيرة وليس الكبائر، فبهذه الأمور الأربعة يفوز العبد بمغفرة الله تعالى، ويتخلص من جميع ذنوبه.

كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعملين عقب صلاة الفجر، وهما الاستغفار ثلاث مرات ثم ترديد دعاء بعد صلاة الفجر، حيث إنه قد حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الانصراف من الصلاة على الاستغفار ثلاث مرات والدعاء بعشر كلمات، هي: « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، ومِنْكَ السَّلامُ، تَباركْتَ يا ذَا الجلالِ والإِكْرامِ».

كما ورد في صحيح مسلم، عنْ ثوْبانَ -رضي الله تعالى عنه- قَال: كَانَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا انْصرفَ مِنْ صلاتِهِ، استَغْفَر اللَّه ثَلاثًا، وقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، ومِنْكَ السَّلامُ، تَباركْتَ يا ذَا الجلالِ والإِكْرامِ».

هل يجوز جمع صلاة العشاء مع الفجر ؟

صلاة العشاء يتكاسل عنها البعض او يؤديها في غير وقتها ، وذلك لأن وقتها ممتد وصلاة الفجر بعدها بساعات ، هل تصح صلاة العشاء قبل الفجر قال عنه العلماء هناك من يؤخرها ليؤديها مع قيام الليل في المنزل وهنا أفتى العلماء بعدم جواز تأخيرها لهذا السبب ويجب ان تؤدى في وقتها ، وهل تصح صلاة العشاء قبل الفجر ، وفريق من العلماء قالإن وقت العشاء ممتد الى قبل الفجر بدقائق ولكن يفضل ادؤها في وقتها مع الجماعة طالما لا يوجد عذر قهري للتأخير .

ووقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر، وينتهي بطلوع الفجر، على القول الراجح، فإن صلاة العشاء مجزئة إذا صليت قبل أذان الفجر بنصف ساعة، إذا كان الأذان يرفع عند طلوع الفجر. لكن تأخيرها عن نصف الليل، لا يجوز من غير عذر شرعي .

يقول الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن صلاة العشاء تكون حاضرًا إذا أديت قبل أذان الفجر، فإذا أذن للفجر، فقد خرج وقتها اتفاقا، وهي بعد ذلك قضاء، بمعنى أن أداء صلاة العشاء بعد أذان الفجر .

وأضاف عثمان، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، إنه لا ينبغي أن نؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو آخره إلا لعذر، فإن لم يوجد عذر للمصلي فلا ينبغي عليه التأخير وعليه الصلاة، منوها أن صلاة ركعتين بعد العشاء بمثابة قيام الليل .

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي العشاء في الثلث الأول من الليل، ومن صلَ العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلَ الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.

قراءة القرآن

حكم تأخير صلاة العشاء لأدائها في جماعة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الوارد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه.

وأفاد «علام»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير صلاة العشاء وأدائها في جماعة؟»، بأن من هذه الأحاديث ما رواه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلأخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» قال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح] اهـ، وما رواه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ»، قال الترمذي: [حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح].

وأبان أن أفضلية تأخير العشاء عن أول الوقت إلى ثلث الليل أو نصفه تثبت في حق النساء مطلقًا، وكذلك في حق من لا يحضرون الجماعة لعذرٍ شرعي، وأما غيرهم من الرجال فتثبت الأفضلية للتأخير في حقهم إذا كانوا جماعةً في مكانٍ وليس حولهم مسجد.

وواصل: «أما إن كان هناك مسجدٌ جامعٌ فتركوا الجماعة فيه لأجل تأخيرها مع جماعةٍ أخرى في غيرِ مسجدٍ فلا أفضلية للتأخير، وكذلك إن كان التأخير بالمسجد ولكنه يشق على المأمومين فلا أفضلية له».

الدعاء



هل تصح صلاة العشاء والفجر بوضوء واحد؟

قال العلماء إنه يجوز ذلك طالما لم يحدث ما ينقض الوضوء ، لافتا إلى أنه ليس صحيحا انه بدأ يوم جديد فيجب الوضوء، ولكن يفضل أداء الفجر بوضوء جديد لكي يحدث النشاط ويمحو الذنوب .

السور التي تقرأ بعد صلاة العشاء

السور التي تقرأ بعد صلاة العشاء ، ورد أنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن السور التي تقرأ بعد صلاة العشاء تعد إحدى الوصايا والسُنن النبوية الشريفة ، التي قد لا يعرفها الكثيرون ، ومن السور التي تقرأ بعد صلاة العشاء هي: «سورة الملك، و الإخلاص، والمعوذتين (الفلق والناس)، وآية الكرسي ، و سورة يس ، سورة الإسراء ، سورة الزمر، سورة الكهف، سورة مريم ، طه ، وسورة الأنبياء».

وعن السور التي تقرأ بعد صلاة العشاء، ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فضل قراءة سورة يس وعِظَمِ ثوابقراءتها باعتبارها سورة تقرأ بعد صلاة العشاء وقبل النوم في نحو ما أخرجه الدارمي والترمذي -واللفظ له- والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وإنّ أقوى ما جاء في فضل قراءة سورة يس باعتبارها إحدى السور التي تقرأ بعد صلاة العشاء وقبل النوم ما رواه ابن كثير في تفسيره، قال –صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفورًا له»، كما أخرج الطبراني وابن مردويه في فضل قراءة سورة يس باعتبارها إحدى السور التي تقرأ بعد صلاة العشاء وقبل النوم من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».

ومن السور التي تقرأ بعد صلاة العشاء ، سورة الإسراء، فقد ورد أنه كان من هديه –صلى الله عليه وسلم- قراءة هذه السورة بعد صلاة العشاء وقبل النوم، فعن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل وهي إحدى سور العتاق كما قال ابن مسعود رضي الله عنه بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العِتاقِ الأُولوهن من تلاد، و قراءة المعوِّذتين، وهما سورتا الفلق والناس، حيث قال عقبة بن عامر: «أمرني رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلّم- أنْ أقرأ بالمعوِّذتينِ في دبُرِ كلِّ صلاةٍ».

تلاوة القرآن

هل يجوز جمع الصلوات الخمس في وقت واحد؟

هل يجوز جمع الصلوات الخمس في وقت واحد؟.. جمع الصلوات الخمس لا يجوز بإجماع المسلمين؛ فكل صلاة يجب أن تؤدى في وقتها، كما قال الله تعالى: « فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (103) ».

ويجب أن يصلي المسلم كل صلاة في وقتها في الحضر والسفر إلا المغرب والعشاء، والظهر والعصر؛ فله جمعهما في السفر، أما الفجر تصلى في وقتها.

وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني، أن الله تعالى يقول «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا»، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت كل صلاة في السنة النبوية المطهرة وتبعه على ذلك الصحابة ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا.

وأكد المركز في بيان له أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكاسل عن الصلاة في جماعة ولا عن أدائها في وقتها، فقد حذرنا الله تعالى من ذلك، وبين أن ذلك من صفات المنافقين فقال تعالى في سورة النساء واصفًا حالهم: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى».

وأوضح أن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها إلا لعذر شرعي، ولا يكون ذلك عادة له، قال تعالى: «فويل للمصلين(4) الذين هم عن صلاتهم ساهون» الماعون.

فإذا كان له عذر شرعي جاز له أن يجمع بين الصلوات التي يمكن الجمع بينها تقديمًا أو تأخيرًا في وقت أحدهما الذي يستطيع الصلاة فيه.



حكم صلاة قيام الليل بعد صلاة الفجر

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، أنه إذا تم الاستيقاظ قبل طلوع الشمس وفي وقت الفجر، ويمكن إدراك الصلاتين، فيمكن البدء بقيام الليل، وإن كان الأولى والأفضل صلاة الفجر أولا، فلقد ورد عن النبي "أى العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها".

وأضاف أن صلاة قيام الليل، ستكون بنية القضاء، فالقضاء قبل الفجر يساوي القضاء بعد الفجر، ولا يوجد وتر في هذا الوقت لأن الوتر لا يكون إلا ليلا فقط، أما في النهار يكون الشفع ركعتين ركعتين.



هل يجوز صلاة العشاء بعد الفجر؟

هل يجوز صلاة العشاء بعد الفجر، صلاة العشاء تكون حاضرًا إذا أديت قبل أذان الفجر، فإذا أذن للفجر، فقد خرج وقتها اتفاقا، وهي بعد ذلك قضاء، بمعنى أن أداء صلاة العشاء بعد أذان الفجر.

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر بقليل قال ابن قدامة في المغني: وأفضل التهجد جوف الليل الآخر، لما روى عمرو بن عبسة، قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت. رواه أبو داود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه. وفي حديث ابن عباس في صفة تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نام حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، ثم استيقظ - فوصف تهجده حتى قال: ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن.

ذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الشريف ويقول: «أحَبُّ الصّلاة إلى الله صلاة داود عليه السّلام، وأحَبُّ الصّيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف اللّيل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا ويُفطر يومًا ، فصلاة قيام الليل قبل الفجر بنصف ساعة تعد صلاة صحيحة، لأن هذا الوقت يعد من الثلث الأخير من الليل أي الجزء المستحب الصلاة به.

عدد ركعات صلاة قيام الليل صلاة الليل ليس لها عدد محصور الله جل وعلا ندب إلى صلاة الليل وحث عليها سبحانه وتعالى، في كتابه العظيم، قال جل وعلا: (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً، نصفه أو انقص منه قليلاً، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً)، وقال سبحانه وتعالى في وصف عباده المتقين: (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون)، وقال عن عباد الرحمن: (والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً)، لكن الأفضل أن يوتر بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة هذا هو الأفضل، وفي أول ركعة من صلاة الشفع نقرأ الفاتحة و بعدها نقرأ سورة الأعلى و في الركعة الثانية نقرأ الفاتحة و بعدها سورة الكافرون وفى الثالثة الفاتحة والإخلاص.