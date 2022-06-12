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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة وتوسعة الطرق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدن شبرا الخيمة والخصوص والخانكة لمتابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها ومتابعة أعمال النظافة بالشوارع وذلك في اطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


بدأ المحافظ الجولة بتفقد مدينة شبرا الخيمة حيث تفقد قطعة أرض على مقربة من محور الفريق العصار تبلغ مساحتها 5 أفدنة حيث وجه المحافظ بتجهيزها لاستغلالها لاقامة سوق حضاري منظم يخدم اهالي مدينة شبرا الخيمة. 


كما تابع الهجان أعمال ازالة المباني المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري بحي غرب وشرق شبرا الخيمة والخصوص والقلج بالخانكة حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال وزيادة المعدات والعمل علي مدار 24 ساعة للانتهاء من المباني المتبقية موجها المسئولين بحي غرب شبرا الخيمة بالمتابعة الجيدة لأعمال التطوير التي تتم والتواجد بشكل مستمر وتذليل العقبات. 


وتابع المحافظ الجولة بمدينة الخانكة حيث تفقد أعمال إزالة المباني المتعارضه مع توسعة طريق ترعة الإسماعيلية إتجاه مدينة الخانكه بنطاق كفر حمزة ، لتصبح ثلاث حارات وقد تم الإنتهاء من إزالة 36 مبني وجارى الإنتهاء من إزالة ال ٤ مباني المتبقيه للبدء بالتوسعة موجهاً بدفع الأعمال للإنتهاء في المده الزمنية المحددة لتسليم الطريق للشركة المنفذة. 
 

وأكد الهجان مواصلة جهود إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري وطريق ترعة الاسماعيلية والذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع المحافظة، لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات وتأتى أعمال التوسعة ضمن جهود الدولة فى التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى والتى تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، والتى ستحقق طفرة كبيرة فى السيولة المرورية وتنظيم عملية انتقال المواطنين. 


وخلال الجولة اليوم وجه المحافظ بازالة عدد من الباعة الجائلين علي ترعة الاسماعيلية بنطاق قرية كفر حمزة وأبو زعبل لتعمدهم الافتراش بالطريق العام وتعطيل الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري بعد الانتهاء من توسعة الطريق وتطويره. 

وشدد على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين. 


ورافق المحافظ في الجولة كل من اللواء ماهر هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة و مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة واللواء فرج عبد الله رئيس مدينه الخصوص.

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