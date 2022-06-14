آبل تخفض سعر هاتفها iPhone 13 بنسبة 9%

قامت شركة آبل Apple، بتخفيض سعر الإصدار الرئيسي بتشكيلة الهواتف الحالية iPhone 13، بنسبة 9% من خلال متاجر البيع بالتجزئة في الهند، ومتجر أمازون الإلكتروني.

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، أصبح هاتف آيفون 13 من آبل، الآن متاحا للبيع مقابل 934 دولارا (أي مايعادل 17400 جنيه مصري)، بدلا من سعره الأصلي الذي يبلغ 1022 دولار (أي ما يعادل 19100 جنيه مصري).

آبل تخفض سعر هاتف iPhone 13 بنسبة 9%



ويمتاز الإصدار العادي من سلسلة iPhone 13 الجديدة من آبل على شاشة OLED بقياس 6.1 بوصة، وهو نفس حجم طراز العام الماضي، حيث تأتي الترقية الوحيدة بهذا الطراز هو الشرائح الداخلية من نوع A15 Bionic.

ويأتي هاتف آبل iPhone 13، بشاشة يبلغ قياسها 6.1 بوصة من نوع OLED super Retina، مع طبقة حماية من ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة لحمايتها، تدعم لأول مرة في هواتف آيفون معدل تحديث عال يبلغ 12 هرتز فى الثانية، و إضاءة أقوي بنسبة 28%، مع حواف معدنية و واجهتين من الزجاج المقوي.

كما تم تزويد آيفون 13 بمعالج معالج A15 الجديد الأقوى فى العالم، و الأسرع بنسبة 30% من المعالج السابق، و هو قادر على تنفيذ ١٥.٨ تريليون عملية في الثانية.

ويدعم هاتف آبل iPhone 13، الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، ويقتر بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بـ 3 سعات هي 128 و 256 و 512 جيجابايت.

ويتمتع هاتف آبل iPhone 13، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار في الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل تدعم التصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.