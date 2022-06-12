الصحف الكويتية اليوم.. أمير البلاد يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي.. إيران تصعد نوويا وتوقع اتفاقا لـ 20 عاماً مع فنزويلا.. والصين تشعل فتيل الأزمة بسبب تايوان

الصحف الكويتية

رئيس فنزويلا يصل إلى الكويت غداً في زيارة رسمية

نبيه بري يقاطع اجتماع عون حول الترسيم... وزيارة «أخيرة» لهوكشتاين

فتح مراكز الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات التشريعية في فرنسا

وزير الدفاع الصيني: سنقاتل حتى النهاية إذا حاول أي كان فصل تايوان عن الصين

زيلينسكي يحذّر: مستقبل العالم يحدده القتال في أوكرانيا



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الجريدة إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد قد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً سموه له موفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



أوضحت صحيفة الوطن الكويتية اعلان مسؤول مركز صبحان للفحص السريع فجر بوراشد أن المركز مستمر في استقبال المواطنين الراغبين في إجراء فحص الـPCR طوال أيام الأسبوع.

وقالت بوراشد في تصريح صحافي إن المركز يبدأ في استقبال جميع المراجعين بدون مواعيد مسبقة من الساعة الخامسة والنصف مساء وحتى العاشرة والنصف مساء. وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة هم جميع زوار بيت الله الحرام من الحجاج والحالات المخالطة للحالات الإيجابية، إلى جانب حالات الاشتباه والتي تعاني من ظهور أعراض "كوفيد 19".



ذكرت صحيفة القبس أن الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية والوفد الرسمي المرافق له سيصلوا إلى البلاد يوم غد الاثنين في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



نقلت صحيفة الأنباء عن بيانات رسمية حصلت عليها أن قيمة السلع والبضائع الروسية والأوكرانية التي دخلت الكويت خلال 2021 تبلغ نحو 39.77 مليون دينار، وذلك بتراجع نسبته أكثر من 55% بما قيمته 49.37 مليون دينار إذ كانت قيمة الواردات من الدولتين في 2020 نحو 89.14 مليون دينار.



وأفادت صحيفة الكويتية بانطلاق صباح اليوم، اختبارات طلبة الثانوية العامة لنهاية العام الدراسي حيث أدى طلبة القسم الادبي امتحان اللغة الفرنسية، بينما قدم طلبة العلمي اختبار مادة الرياضيات.

وسارت عملية الاختبارات من خلال 200 لجنة على ما يرام ووفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والمناطق التعليمية والادارات المدرسية.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الجريدة إنه فيما حددت وزارة الخارجية الأمريكية موعد زيارة المبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين إلى لبنان غداً وبعد غد لاستئناف المفاوضات حول ملف ترسيم الحدود البحرية، لا تزال الخلافات اللبنانية مستمرة بين المسؤولين حول تقديم جواب موحد.

وبحسب ما تشير مصادر رسمية، فإن لبنان لن يسلّم لهوكشتاين جواباً مكتوباً، إنما هناك اتفاق على إبلاغه بالموقف شفهياً مع الإصرار على ضرورة استمرار التفاوض، في المقابل تلفت الأجواء الأميركية إلى أن المبعوث الأميركي يصرّ على تحصيل الجواب سريعاً ملوحاً بأن هذه الزيارة قد تكون الأخيرة له ما لم يتم الوصول إلى حلّ نهائي للمشكلة.

وقد دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إجتماع رئاسي للبحث في آليات الردّ، إلا أن اللافت كان غياب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الاجتماع في قصر بعبدا، وبحسب ما تقول مصادر متابعة فإن بري رفض المشاركة في الاجتماع اعتراضاً منه على آلية التفاوض التي يتبعها عون.



وقالت صحيفة الوطن إن الحكومة الإسبانية تدرس تقديم شكوى أمام الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر، لاعتبارها أن القرار الذي اتخذته هذه الأخيرة بتجميد المبادلات التجارية بين البلدين، «قد يشكل انتهاكاً لاتفاق الشراكة الموقع منذ عام 2005 بين بلدان الجنوب المتوسطية والمجموعة الأوروبية، الذي يحدد شروطاً تفضيلية للعلاقات التجارية بين الطرفين»، كما قال مصدر إسباني مسؤول أمس.

وأضاف المصدر في حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، أن الخارجية الإسبانية «تحضر رداً مناسباً، هادئاً وبناءً، لكن حازماً دفاعاً عن مصالح إسبانيا والشركات الإسبانية»، على القرار الجزائري.



وأفادت صحيفة الأنباء بأن مستوطنون قاموا بحرق أراضي زراعية في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وهاجموا عددا من المنازل.

وأفاد رئيس المجلس القروي إبراهيم عمران لـ «وفا» بأن مستوطني «جفعات رونيم» أشعلوا النيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية شرق القرية.

وأضاف عمران، أن المستوطنين هاجموا عددا من المنازل في المنطقة، موضحا أن المستوطنين عرقلوا عمل طواقم الدفاع المدني في إخماد الحرائق التي نشبت في أراضي بورين.



أشارت صحيفة الراي إلى إعلان وسائل إعلام إيرانية تديرها الدولة اليوم، أن طائرة إيرانية من طراز بوينغ 747 تابعة لماهان إير احتجزت في الأرجنتين.ولم يصدر تأكيد رسمي للتقرير الذي بثه التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية.



نقلت صحيفة الجريدة عن مصدر رفيع المستوى في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تأكيده أن إيران ابلغت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، مسبقاً، أنه إذا ما تبنت منظمته القرار الغربي، الذي يدين عدم تعاونها؛ فإنها سوف توقف كل تعاونها خارج إطار «معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية» بشكل كامل.



ذكرت صحيفة الوطن أن إيران وفنزويلا وقعتا على هامش لقاء بين الرئيسين إبراهيم رئيسي ونيكولاس مادورو الذي يزور طهران، اتفاق تعاون لمدة 20 عاما بين البلدين المنتجين للنفط والخاضعين لعقوبات أميركية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال رئيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع مادورو إن "توقيع اتفاق تعاون لمدة 20 عاما بين البلدين يظهر تصميم المسؤولين الكبار في البلدين على تنمية العلاقات في مختلف المجالات".

دوليا، قالت صحيفة الأنباء يبدو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مصر على أن أوكرانيا ستنتصر على روسيا في حربها المستمرة منذ نحو أربعة أشهر، فيما تستعر المعارك شرق أوكرانيا.

وتحاول القوات الروسية الاستيلاء على سيفيرودونيتسك في واحدة من أكثر المعارك دموية حتى الآن ولم يحسم أي من الجانبين هذه المعركة رغم استمرار القتال منذ أسابيع وتحول المدينة إلى أنقاض.

ودعت أوكرانيا الغرب إلى الإسراع في تسليم الأسلحة الثقيلة لتحويل مسار الحرب مع القوات الروسية التي تقول إنها تمتلك ما لا يقل عن عشرة أمثال عدد قطع المدفعية التي بحوزة القوات الأوكرانية.



أبرزت صحيفة القبس تصريح وزير الدفاع الصيني الأحد أن بلاده «ستقاتل حتى النهاية» لمنع تايوان من إعلان الاستقلال، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بشأن الجزيرة.

وقال وزير الدفاع وي فنغ في قمة «حوار شانغري-لا» الأمنية في سنغافورة «سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية. هذا هو الخيار الوحيد للصين».

وحذر فنغي من أن الإستراتيجية الأميركية في المحيطين الهندي والهادي ستؤدي إلى المواجهة، وأكد أن بلاده ستقاتل حتى النهاية إذا حاول أي كان فصل تايوان عن الصين. وأضاف أن بلاده تعتبر أن علاقاتها مع الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة حرجة، وأن على واشنطن أن تحسنها.



أوضحت صحيفة الجريدة إعلان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، أن بريشتينا ستطلب منحها وضع مرشحة للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية السنة، وذلك عند استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس في أول زيارة يقوم بها الى منطقة البلقان الغربي.



أفادت صحيفة الراي بفتح مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، في فرنسا للدورة الأولى للانتخابات التشريعية الحاسمة للرئيس إيمانويل ماكرون.

ودعي 48 مليون ناخب إلى التصويت في هذه الانتخابات.ودعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية الفرنسيين إلى منحه «أغلبية ساحقة وواضحة» في هذه الانتخابات التشريعية.

وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه في 24 أبريل، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.



وأشارت صحيفة الأنباء إلى مواصلة السلطات الهندية حملتها ضد الاحتجاجات التي ينظمها مسلمون هنود ردا على التصريحات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أدلى بها مسؤولون في الحزب الحاكم بالهند، وأسفرت عن مقتل شخصين واعتقال العشرات.

وأعلنت الشرطة الهندية أمس، أن شرطة ولاية أوتار براديش اعتقلت 230 شخصا بتهمة تنظيم ما وصفته بأعمال شغب أو المشاركة فيها. وقال براشانت كومار المتحدث باسم شرطة الولاية للصحافيين أمس: «حتى الآن، تم اعتقال 230 شخصا.. الوضع تحت السيطرة.

