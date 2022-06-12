عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ عاطل لاتهامه بابتزاز فتاة في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل لاتهامه بنشر صور شخصية لفتاة وتهديدها وابتزازها للحصول على مبالغ مالية منها بدائرة مركز شرطة طوخ.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8311 لسنة 2022 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 603 لسنة 2022 كلى شمال بنها أن المتهم "أحمد م م" عاطل مقيم دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، هدد المجني عليها "هبة الله ه م" ربة منزل كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف (نشر صورها) وذلك بأن أرسل إليها رسائل نصية عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي (تليجرام) تتضمن عبارات تهديد بنشر بعض الصور الفوتوغرافية المصورة لها مصحوبة بطلب ألا وهو تحصله على مبالغ نقدية مقابل عدم نشر تلك الصور الخاصة لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها سالفة الذكر بإفشاء صورها الفوتوغرافية والملتقطة بمكان خاص وذلك لحملها على إعطاء مبالغ نقدية لقاء عدم نشره لتلك الصور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم حاز بقصد العرض صور فوتوغرافية والخاصة بالمجني عليها سالفة الذكر خادشة للحياء العام، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه اعتدى على حرمة الحياه الخاصه للمجنى عليها سالفه الذكر بنقل بعض صورها الشخصية وذلك بغير رضالها وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.


واستطرد، أن المتهم شرع في الحصول على مبالغ نقدية من المجني عليها سالفة الذكر بأن هددها بنشر صور فوتوغرافية مصورة لها وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات، كما أنه استخدم حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية "أحد مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)" بهدف ارتكاب جريمة معاقبا عليها قانونا، كما أنه اعتدى على مبادئ القيم الأسرية للمجني عليها سالفة الذكر منتهكا حرمة حياتها الخاصة بإرتكابه للأفعال محل الاتهامات السالفة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات مواقع التواصل الاجتماعي الصور الفوتوغرافية مركز شرطة طوخ محكمة جنايات بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

موضوعات متعلقة

المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

إحالة أوراق سائق وتباع على سيارة نقل لفضيلة المفتي في القليوبية

66 لفافة هيروين.. الإعدام ينتظر عاطل القليوبية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

حبس 3 عاطلين لحيازة مواد مخدرة وأسلحة في القليوبية

ترشيحاتنا

حكايتها مع ياسر جلال وطلاقها 6 سنوات.. نيكول سابا تهاجم محمد رمضان:مستفز

بيلد: شولتس وماكرون ودراجي يخططون لزيارة كييف قبل نهاية يونيو

على رأسهم حاخامات وأعضاء بالكنيست.. الأزهر: 5846 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال شهر

فشل في الالتحاق بالبحرية وتطوّع خلال الحرب.. محطات في حياة محمد عوض

ياسمين الخطيب: طليقي كسر باب غرفتي وأنقذني من الموت

قبل شراؤها .. ننشر المواصفات الصحيحة لاختيار الأضاحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدعة العقل.. قصة ظاهرة وهم القمر وتسببها في تغير حجمه

أمل جديد.. نجاح عملية زرع أمعاء دقيقة من إنسان لآخر

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

فيديو

احموا أطفالكم .. هجوم عنيف على شركة ديزني لترويجها للمثلية

بالصدفة.. بلقيس فتحي ترقص في فرح شعبي بالقاهرة مع أم العروسة|فيديو

عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلا فى السعودية .. 24 يونيو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ