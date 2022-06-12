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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل شراؤها .. ننشر المواصفات الصحيحة لاختيار الأضاحي

الأضاحي
الأضاحي

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأضاحي هذا العام لا تختلف كثيرا عن أسعار العام الماضي ، لافتا إلى أن وفرة الأضاحي واستقرار أسعارها يرجع الي ضعف القوة الشرائية وكثرة المعروض منها.

وأضاف عبدالرحمن، أن أسعار الأضاحي من الضأن بالكيلو قائم يتراوح ما بين 75الي 80جنيه ليتراوح سعر الخروف المناسب للأضحية من 4000 الي 6000 جنيه ، فيما يتراوح سعر كيلو لحم  العجول الجاموس  قائم بين 60 الي65  جنيه ، ويتراوح كيلو البقري قائم من 70 الي 75جنيه  ويتفاوت سعر عجل الأضحية بين 20او25 و35 ألف جنيه حسب السن والوزن .

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وأشار أبو صدام ، إلى أن للأضحية مواصفات يجب أن تتوفر فيها ، منها أن تكون من الأنعام ( الإبل البقر الجاموس الغنم الماعز) ، أن تكون بالغة السن الشرعي فتكون في الضأن ستة أشهر علي الأقل والماعز  عام كامل والبقر عامان  والابل 5سنوات ، على أن تكون الأضحية سليمة خالية من الإصابات والامراض والعيوب الواضحة كالعرج والعمي وألا تكون مكسورة القرن ولا مقطوعة الذيل .

مواصفات الأضاحي 

وأوضح عبدالرحمن ، أن علي المضحي أن يتحرى الدقة في شراء الأضحية بأن تكون خالية من الافرازات من الأنف أو تكون عندها اسهال أو مصابة بالحمي القلاعية أو الجلد العقدي 
وان تكون لامعة الشعر لا تتردد في الأكل ويستحسن العجل خالي الكرش غليظ الارجل عريض الظهر.

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