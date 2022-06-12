عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منظمة الصحة العالمية: فعالية كبيرة للقاح الجدري ضد جدري القرود

جدري القرود
جدري القرود

عندما تُعطى اللقاحات بشكل صحيح قبل التعرض لها ، فإنها تكون فعالة في حماية الناس من جدرى القرود.

ACAM200 و JYNNEOS TM (المعروفان أيضًا باسم Imvamune أو Imvanex) هما لقاحان مرخصان حاليًا في الولايات المتحدة للوقاية من الجدري.

 

txt

مراكز مكافحة الأمراض: فيروس جدري القردة لا ينتقل بالهواء

txt

بعد انتشاره في 16 ولاية .. تحرك أمريكي لكشف إصابات جدري القرود

 

نظرًا لارتباط فيروس جدري القرود ارتباطًا وثيقًا بالفيروس المسبب للجدري ، يمكن للقاح الجدري حماية الأشخاص من الإصابة بجدر القرود. 

وتشير البيانات السابقة من إفريقيا إلى أن لقاح الجدري فعال بنسبة 85٪ على الأقل في الوقاية من جدري القرود. 

وتم استنتاج فعالية JYNNEOS TM ضد جدري القرود من دراسة سريرية حول مناعة JYNNEOS وبيانات الفعالية من الدراسات على الحيوانات.

لقاحات الجدري وجدري القرود فعالة في حماية الناس من جدري القرود عند إعطائها قبل التعرض لمرض جدري القرود، يعتقد الخبراء أيضًا أن التطعيم بعد التعرض لجدري القرود قد يساعد في منع المرض أو يجعله أقل حدة.

جدري القرود لقاح جدري القرود فعالية جدري القرود أعراض الجدري ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

ترشيحاتنا

شاهد... الظهور الأول لنجم بوليوود سلمان خان بعد محاولة اغتياله

الزراعة :صادرات مصر الزراعية 3.5 مليون طن من أول يناير حتى الآن

سامح شكري يبحث مع وزير خارجية لاتفيا سبل تطوير العلاقات الثنائية.. صور

حكايتها مع ياسر جلال وطلاقها 6 سنوات.. نيكول سابا تهاجم محمد رمضان:مستفز

بيلد: شولتس وماكرون ودراجي يخططون لزيارة كييف قبل نهاية يونيو

على رأسهم حاخامات وأعضاء بالكنيست.. الأزهر: 5846 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال شهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدعة العقل.. قصة ظاهرة وهم القمر وتسببها في تغير حجمه

أمل جديد.. نجاح عملية زرع أمعاء دقيقة من إنسان لآخر

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

فيديو

احموا أطفالكم .. هجوم عنيف على شركة ديزني لترويجها للمثلية

بالصدفة.. بلقيس فتحي ترقص في فرح شعبي بالقاهرة مع أم العروسة|فيديو

عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلا فى السعودية .. 24 يونيو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ