منظمة الصحة العالمية: فعالية كبيرة للقاح الجدري ضد جدري القرود

عندما تُعطى اللقاحات بشكل صحيح قبل التعرض لها ، فإنها تكون فعالة في حماية الناس من جدرى القرود.

ACAM200 و JYNNEOS TM (المعروفان أيضًا باسم Imvamune أو Imvanex) هما لقاحان مرخصان حاليًا في الولايات المتحدة للوقاية من الجدري.

نظرًا لارتباط فيروس جدري القرود ارتباطًا وثيقًا بالفيروس المسبب للجدري ، يمكن للقاح الجدري حماية الأشخاص من الإصابة بجدر القرود.

وتشير البيانات السابقة من إفريقيا إلى أن لقاح الجدري فعال بنسبة 85٪ على الأقل في الوقاية من جدري القرود.

وتم استنتاج فعالية JYNNEOS TM ضد جدري القرود من دراسة سريرية حول مناعة JYNNEOS وبيانات الفعالية من الدراسات على الحيوانات.

لقاحات الجدري وجدري القرود فعالة في حماية الناس من جدري القرود عند إعطائها قبل التعرض لمرض جدري القرود، يعتقد الخبراء أيضًا أن التطعيم بعد التعرض لجدري القرود قد يساعد في منع المرض أو يجعله أقل حدة.