مراكز مكافحة الأمراض: فيروس جدري القردة لا ينتقل بالهواء

منذ أن انتشر فيروس جدري القردة، ويحاول الخبراء والباحثون حول العالم معرفة ماهية هذا الفيروس، وطرق الوقاية منه.. وقد أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، أنه لم يتم الإبلاغ عن انتشار جدري القردة من خلال جزيئات فيروسية صغيرة عالقة في الهواء.

طرق انتقال فيروس جدري القردة





وأفادت المراكز الامريكية، أنفيروس جدري القردة ينتشر من خلال "اللعاب، أو إفرازات الجهاز التنفسي" عند الاتصال وجهاً لوجه، لكن هذه الإفرازات "تتسرّب من الهواء بسرعة"، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.









وعلى عكس الأمراض الفيروسية الأخرى، مثل الحصبة وفيروس كورونا "كوفيد-19"، أوضحت الوكالة أن فيروس جدري القردة لا "ينتقل بالهواء"، وهي عملية تفترض أن يتضمن جزيئات صغيرة تبقى في الهواء أو تنتشر بواسطة التيارات الهوائية.



وأكد الباحثون، أنّه "عندما سافر أشخاص مصابون بجدري القردة على متن الطائرات، لم يُبلّغ عن أي حالات إصابة معروفة بين الأشخاص الجالسين في محيطهم القريب حتى خلال الرحلات الدولية الطويلة".

طرق إنتقال فيروس جدري القردة





وأوضحت الوكالة، أنه بسبب احتمالية انتشار جدري القردة من خلال إفرازات الجهاز التنفسي، توصي الوكالة "الأشخاص المصابين بجدري القردة بارتداء كمامة إذا كان لابد من وجودهم على مقربة من آخرين داخل منازلهم".



وأوصت الوكالة العاملين في مجال الرعاية الصحية وسواهم أيضًا باستخدام الكمامات الواقية بغية حماية أنفسهم من خلال اتصالهم الوثيق ربما بشخص مصاب؛ حيث إنها تساعد في حماية المسافرين من جدري القردة. لكنها ألغت هذه التوصية في وقت متأخر الاثنين، لأنها "تسببت بنوع من الارتباك".



وينتشر فيروس جدري القردة عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب أو تقرحات، أو مواد ملوثة مثل البياضات، ولا يزال يبحث العلماء عن طرق انتقال محتملة أخرى، مثل الاتصال بالسائل المنوي لشخص مصاب أو الاتصال بشخص مصاب لم تظهر عليه الأعراض.