جوجل تجري إصلاحا بسيطا في النسخة التجريبية الثالثة من أندرويد 13

ظهرت بعض المشكلات البسيطة، بعد أن نجحت شركة جوجل Google الأمريكية من إصدار النسخة التجريبية الثالثة من Android 13 Beta 3، يوم الأربعاء الماضي الموافق 8 يونيو، لبعض هواتف بكسل.

وقامت جوجل بتثبيت النسخة التجريبية 3.1 لأندرويد 13، من أجل إصلاح مشكلة واحدة داخل تطبيق Android Beta Feedback الذي لم يتم بعض المستخدمين من العثور عليه، وفقا لموقع Gsmarena.

جوجل تجري إصلاح بسيط بالنسخة التجريبية الثالثة من أندرويد 13

على الرغم من أن الهدف الأساسي من تطبيق Android Beta Feedback، هو جمع التعليقات والتقييمات من المستخدمين ، يبدو غير الواضح سبب اختفاء التطبيق في الإصدار التجريبي الثالث من أندرويد 13 في المقام الأول. بل إنه علامة جيدة من جوجل أن تعمل على معالجة المشكلة في وقت سريع للغاية، حيث أصدرت جوجل النسخة التجريبية 3.1 بعد يومين فقط من ظهور تلك المشكلة.

وقالت جوجل إنه لا توجد أي أعطال أو إصلاحات أخرى مع الإصدار التجريبي 3.1 لأندرويد 13، وأضافت أن كل الميزات الموجودة في الإصدار التجريبي 3 لا تزال سارية على الإصدار التجريبي3.1.

وبالنسبة للحصول على أندرويد 13، فإذا كنت قمت بالتسجيل بشكل مسبق في النسخة التجريبية الثالثة من أندرويد 13 وهي بالفعل مثبتة على هاتفك، فستحصل تلقائيا على Beta 3.1 OTA برقم الإصدار TPB3.220513.017.B1، بالإضافة إلى ذلك يمكن التنزيل المباشر من هذا الرابط هنا.

يتوفر الإصدار التجريبي من أندرويد 13 حاليا لجميع هواتف جوجل بكسل التالية: Pixel 4 و Pixel 4 XL و Pixel 4a و Pixel 4a 5G وPixel 5 و Pixel 5a و Pixel 6 وPixel 6 Pro.