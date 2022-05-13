أندرويد 13 يصل بشكل رسمي لهذه الهواتف من أوبو وريلمي

تأتي أجهزة شركة أوبو Oppo، من بين أوائل الأجهزة ضمن قائمة الهواتف المؤهلة لتلقي الإصدار التجريبي من نظام التشغيل أندرويد 13 القادم من جوجل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كانت سلسلة أوبو الرائدة Oppo Find X2 من بين أوائل الأجهزة الذين حصلوا على الإصدار التجريبي من نظام التشغيل Android 11، وفي العام التالي، حصل إصدار الشركة المميز Find X3 Pro، على الإصدار التجريبي من نظام التشغيل الحالي أندرويد 12.

أندرويد 13 يصل بشكل رسمي لهذه الهواتف من أوبو



وخلال العام الحالي، ستكون سلسلة هواتف أوبو الرائدة Oppo Find X5 Pro، من بين أول الأجهزة بقائمة الانتظار لتلقي الإصدار التجريبي من نظام التشغيل التالي أندرويد 13، إلى جانب أجهزة شركة جوجل الشهيرة Pixel.

أندرويد 13 يصل بشكل رسمي لهذه الهواتف من أوبو

وتأتي الأخبار من مؤتمر جوجل السنوي Google I / O، وهو يعد حدث المطورين الكبير الذي تقيمه عملاقه البحث كل عام، هذا الإصدار الجديد من واجهة المستخدم الأحدث من أوبو ColorOS وهو عبارة عن معاينة للمطورين يستند إلى الإصدار التجريبي من نظام التشغيل أندرويد 13، مما يمنح المطورين الفرصة لإعداد تطبيقاتهم.



ويتطلب تثبيت معاينة المطورين Developer Preview، على أجهزة أوبو مسح مساحة تخزين من الهاتف، حيث يحتوي هذا الإصدار أيضا على الكثير من المشكلات المعروفة المتعلقة بالكاميرا واتصال الـ 5G والبلوتوث وتصفح الويب وغيرها.



وإذا كنت من المستخدمون العاديون لأجهزة أوبو، ينبغي عليك الانتظار حتى يتم إطلاق الإصدار المستقر من واجهة المستخدم ColorOS الجديد، والتي سيتم طرحه قريبا.

وبالمثل، ستحصل هواتف ريلمي على وصول مبكر إلى نظام التشغيل القادم من جوجل Android 13، وهذا أيضا هو معاينة تستهدف المطورين ولا ينصح به للمستخدمين العاديين، ومن أوائل إصدارت الشركة سيكون هاتف Realme GT2 Pro، من أوائل الهواتف التي ستحصل على الإصدار التجريبي المطروح.

هاتف Realme GT2 Pro

الجدير بالذكر أن شركة جوجل، أعلنت رسميا عن إطلاق الإصدار التجريبي الثاني من نظامها التشغيلي "أندرويد 13" Android 13 Beta، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها السنوي للمطورين Google I / O 2022.

وكشفت جوجل عن أسماء مجموعة تضم 12 علامة تجارية من مصنعي الهواتف الذكية من بينها شركة أوبو وشاومي وفيفو، وهم جزء من برنامج الإصدار التجريبي لنظامها المنتظر أندرويد 13.