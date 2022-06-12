رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال امتحانات نهاية العام بـ كليتي الزراعة والتمريض

واصل الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، سلسلة جولاته التفقدية لكليات الجامعة العشرين؛ للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، وذلك بجولة جديدة للجان كلية الزراعة، ولجان الاختبارات الإلكترونية لكلية التمريض بمركز الاختبارات الإلكترونية.

وأكد د. "عبد النبي" على الحرص الكبير الذي توليه الجامعة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات دون أية معوقات، وتطبيق جميع الضوابط والقواعد المنظمة في هذا الصدد، والمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات بنظاميها التقليدية أو بالاختبارات الإلكترونية التي يؤديها طلاب القطاع الطبي بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتورة عزة حافظ عميد كلية التمريض، والدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، ووكلاء الكليات، ومدير مركز الاختبارات الإلكترونية ونائبه.

وخلال الجولة أجري الدكتور مصطفي عبد النبي حوارات مع أبنائه الطلاب؛ لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، كما قام بتفقد القاعة الخاصة برفع بنوك الأسئلة لأعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الطبي.